Vresse-sur-Semois en guerre contre le frelon asiatique

Apiculteur averti, Lander Patoor se dévoue corps et âme pour ses abeilles. L’an dernier malheureusement, le frelon asiatique a fait son apparition dans la région. C’est un véritable fléau pour les apiculteurs car les abeilles sont l’une de ses victimes préférées, surtout en arrière-saison, lorsque les colonies se préparent pour l’hiver. Pour réduire ou éviter les dégâts et les massacres en automne, les apiculteurs ont besoin de l’aide des citoyens.

C’est pour cette raison que, dernièrement, Lander Patoor a convié les habitants à une séance d’information à la salle du conseil communal de Vresse. "Les premiers pièges proposés ont prouvé, après deux semaines de test, que leur sélectivité n’était pas suffisante. Trop d’autres insectes ont été capturés. C’est pourquoi, en concertation avec plusieurs experts en la matière, j’ai décidé d’adopter une approche différente. Nous allons placer des pièges à frelons sélectifs chez des particuliers. En posant les pièges dès maintenant jusqu’à la fin du mois d’avril, nous pourrons capturer les reproductrices. L’objectif est de créer un maillage sur l’entièreté de la commune. Cela nous permettra de localiser la présence des frelons asiatiques et d’ainsi pouvoir agir en conséquence" nous explique Lander Patoor.

Financement communal à 100%

Avant cette réunion d’information, Lander Patoor a eu l’occasion de rencontrer le collège communal vressois. Le bourgmestre Arnaud Allard et ses échevins ont décidé de soutenir le projet en le finançant entièrement. "Nous avons décidé de débloquer un montant de 1.000 euros pour acheter une cinquantaine de pièges. Nous proposons également de stocker les pièges à la Commune et d’en assurer la distribution dès qu’ils seront disponibles. La prochaine revue communale fera également écho de cette démarche. La décision a été prise rapidement et ce, pour l’intérêt de la biodiversité et la sécurité des citoyens" nous confie le bourgmestre Arnaud Allard.

Lors de la séance d’information, de nombreux apiculteurs étaient présents ainsi que bon nombre de personnes intéressées. André François était également de la partie pour apporter quelques explications complémentaires et professionnelles. D’autres personnes se sont manifestées via les réseaux sociaux pour marquer leur soutien et proposer des endroits où placer les pièges. Cette semaine, Lander Patoor va établir des listes par village et contacter tout le monde pour finaliser le projet. Un nouvel appel aux bénévoles sera lancé si nécessaire.

La conclusion que l’on peut lire sur la page Facebook "Fou d’Abeilles" est la suivante: "Vresse-sur-Semois, une commune généreuse pour la biodiversité, pour ses apiculteurs et pour la sécurité de ses habitants".