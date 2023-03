Un voleur introuvable

Le second, qui n’est plus détenu, est introuvable.

Ce mardi matin, le premier cité a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Le second a été condamné à 18 mois ferme.

Ces deux personnes, qui se sont rencontrées au centre Fedasil de Sugny, ont volé une Opel Corsa après s’être emparées des clés du véhicule dans l’habitation de la victime.

Ce véhicule leur a servi à commettre les autres méfaits: quatre vols avec effraction dans des véhicules garés en file indienne à l’orée d’un bois, un vol avec effraction dans une habitation de la région et quatre autres vols simples dans une voiture non verrouillée, deux autres dans une maison et dans une cave ouvertes et, enfin, celui d’un vélo.