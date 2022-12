À l’extraordinaire, des investissements sont prévus pour un montant total de 6,95 millions € d’euros. Dans le top 3, on retrouve l’industrie et le commerce pour 2,9 millions€ (étude Mountain Bike, aménagement du point de vue du Jambon et RAVeL), la santé publique et l’hygiène pour 1,7 million€ (travaux sur les conduites d’eau, mise en place de compteurs intelligents, protection des captages et remplacement des compteurs en plomb) ainsi que la voirie et la communication pour 915 500 € (entretien et travaux voiries, achat de matériel).

Les autres dépenses concernent la culture et le sport pour 566 270 € (aires multisports, maintenance des salles des fêtes et mobilier pour celles-ci), l’administration générale pour 97 700 € (étude et pose de panneaux photovoltaïques, étude du Plan communal de développement rural), la sylviculture et l’agriculture pour 150 800 € (dégagements, plantations et voirie forestière), l’enseignement pour 52 500 € (maintenances des écoles et achat de matériel scolaire) ainsi que le culte et les cimetières (maintenance des bâtiments, aménagement des cimetières et travaux au presbytère de Alle).

Ces investissements seront financés de la manière suivante: fonds propre (388 000 €), subsides (2, 7 millions€) et emprunts (3,8 millions €).

À l’ordinaire, le budget 2023 se solde par un léger boni malgré la crise économique et énergétique.

À l’ordinaire, les dépenses sont estimées à quelque 8 millions€ et les recettes à 8,1 millions€.

Les dépenses de personnel représentent 39% de l’ensemble des dépenses, les dépenses de fonctionnement 31%, les dépenses de transfert (CPAS, zone de police, zone de secours Dinaphi et les fabriques d’église) 24% et les dépenses de dette 6%.

Les recettes de transfert sont les plus importantes (67%) ; il s’agit des taxes, des impôts et des subsides. Les recettes de prestations (bois, chasse, eau, etc.) représentent 32% et les dividendes des intercommunales 1%.

Trop pour le tourisme ?

Le conseiller Alain Wilemme (minorité) reconnaît que le budget ordinaire est assez prévoyant mais son avis est plus nuancé en ce qui concerne l’extraordinaire. Il estime que beaucoup de travaux sont prévus pour le tourisme et qu’il faudrait faire davantage d’efforts pour attirer les gens dans la commune et pour faire des économies d’énergie.

Le bourgmestre rappelle que l’affouage permet déjà d’aider les familles et que le nombre de parts prévues en 2023 est en augmentation. Il signale également qu’en plus des 50 000€ prévus pour les panneaux photovoltaïques, des réflexions sont en cours pour essayer d’atteindre une indépendance énergétique.

Lors du vote, seul le conseiller Alain Wilemme s’est abstenu.