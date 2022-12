Vresse-sur-Semois : un marché de Noël au parfum de nature

Outre les créations des Amis du Bois sous les Granges, de nombreux artisans seront présents: des savons de Bagimont aux produits artisanaux de Fou d’abeille, en passant par les Gourmandises de Farah, les bijoux feutrés de Kinga des Bois ainsi que les créations d’une dizaine d’autres exposants (peintures, photos, livre, objets en bois à personnaliser sur place, miniatures en pâte Fimo).

La boutique ouvrira ses portes les 3 et 4, 10 et 11 et 17 et 18 décembre entre 10 et 18h.

Besoin de fonds

La Maison de la Semois ardennaise est un centre éducatif situé en bordure de la réserve naturelle Bois sous les granges. Animée par une équipe de volontaires de la régionale Natagora Ardenne centrale, elle propose de découvrir la nature via différentes approches: ateliers artistiques, formations et conférences, centre d’accueil pour école du dehors, relais pour les randonneurs, etc.

Elle a également pour mission de récolter des fonds pour l’achat de réserves naturelles locales. Pour cela, elle propose de découvrir différentes réalisations conçues par une équipe mixte d’artisans néerlandophones proches d’Huguette Reynaerts (d’origine gantoise et fondatrice de ce centre) et d’habitants de la région.

Maison de la Semois ardennaise, rue Saint-Walfroid 21 à Chairière. Carol Nollevaux 0474 79 12 31.