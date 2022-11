Vresse-sur-Semois: 30 ans avec Middelkerk, 10 avec Soultzmatt, un double anniversaire de jumelage arrosé

Concernant le jumelage avec Middelkerke, Arsène Henon, président du comité de jumelage de la ville côtière explique l’origine de ce lien fort, rendu officiel du temps du bourgmestre Bruno Tellier: "Frank Verlinde (NDLR. dont la fille, Rosalie, présidente de l’office du tourisme de Middelkerke, avait fait le chemin jusqu’à Vresse pour la fête) , ancien bourgmestre de Middelkerke venait régulièrement ici pour la chasse. Il a voulu rapprocher les deux communes en scellant un pacte d’amitié entre elles ce qui a donné lieu au jumelage, officialisé en septembre 1992. Depuis, des échanges réguliers ont lieu et notamment avec les écoles lors des classes vertes pour les élèves de Middelkerke et les classes de mer pour les élèves vressois. Middelkerke participe également aux salons de peinture organisés à Vresse ainsi qu’à la fête de la musique".

Sans oublier, dernièrement, le week-end du champagne, a rappelé Arnaud Allard avant de rappeler qu’un jumelage c’est aussi une ouverture vers une autre culture avec notamment l’apprentissage du néerlandais dans les écoles primaires de l’entité.

Durant le week-end, le comité de Middelkerke proposait des bières de Bart Verdonck, sous le nom Dunekeun. Il y avait la blonde dorée (6,2%), la brune (8%) et la triple (8,5%). Toutes brassées avec du houblon belge, et marquées du label de qualité 100% flamand de l’Ouest.

De la bière mais aussi du vin

En 2011, c’est Albert Leduc, alors bourgmestre de Vresse, qui avait signé la charte du jumelage avec son homologue alsacien Jean-Paul Diringer. Onze années se sont écoulées depuis lors. L’occasion de fêter les dix ans avec un an de retard, Covid oblige. Située sur les rives de l’Ohmbach, Soultzmatt-Wintzfelden bénéficie, au sein du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, d’une situation privilégiée au cœur de la Vallée Noble et de son vignoble. Dominée par le Zinnkoepflé, le plus haut vignoble d’Alsace classé grand Cru, Soultzmatt est une étape incontournable de la Route des vins. Elle a choisi de développer un tourisme rural respectueux de la nature.

Aurélie Muré, adjointe au maire, avait fait le déplacement avec les viticulteurs et le boucher-charcutier Bieth. Qui a relevé un véritable défi avec son équipe: préparer et servir quelque 400 repas choucroute sur place et préparer 200 colis à emporter. Durant le repas, l’animation était assurée par le groupe Die Tiroler Perlen. De leur côté, les viticulteurs ont fait découvrir leurs derniers crus en vin.

"De nombreux projets entre nos communes respectives vont voir le jour dans les prochains mois. Que ce soit à pied, à vélo ou en voiture, le dernier voyage vers Soultzmatt a été une sacrée réussite." a encore expliqué le bourgmestre Arnaud Allard avant de passer à l’échange traditionnel des cadeaux.

Jean-Marie Theret en avait réservé un magnifique en gravant sur une plaque de schiste: "30 octobre 2022 – Middelkerke – Vresse-sur-Semois – 30 ans d’amitié" et "30 octobre 2022 – Soultzmatt-Wintzfelden – Vresse-sur-Semois – 10 ans d’amitié".