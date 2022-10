Vresse-sur-Semois : du vin d'Alsace et de la bière de Flandre

D’Alsace, sept viticulteurs feront le déplacement pour faire découvrir aux amateurs leurs derniers crus en Sylvaner, Pinot Blanc, Muscat, Pinot Noir, Riesling, Pinot Gris, Gewurztraminer et Crémant d’Alsace.

Étape de la route des vins, la commune de Soultzmatt-Wintzfelden est située à 280 mètres d’altitude à mi-chemin entre Mulhouse et Colmar, à la limite de la plaine d’Alsace et des Vosges. Le village compte quelque 2 300 habitants et près de 20 familles de viticulteurs cultivent environ 500 hectares de vigne, dont la présence dans la Vallée Noble est attestée depuis le XIe siècle avec pour ambassadeur le grand cru Zinnkoepflé, un des plus prestigieux terroirs alsaciens. Les viticulteurs produisent de très grands vins de garde régulièrement primés au concours des meilleurs vins du monde. Soultzmatt bénéficie aussi de la notoriété de ses eaux.

La commune de Middelkerke, quant à elle, proposera des bières à déguster. La Kustbrouwerij (brasserie côtière) de Bart Verdonck brasse ses bières (Dunekeun) en tant que brasseur invité dans la brasserie centenaire Deca à Woesten (Vleteren). Toutes les bières sont brassées avec du houblon belge et portent le label de qualité 100% flamand de l’Ouest. La spécialité est la maturation avec des morceaux de bois tels que le bois de pomme (triple), le hêtre (la bière de Noël) et le bois de citron ou de genièvre.

Souper aux moules et choucroute garnie

Comme chaque année, le samedi soir, la jeunesse de Alle organisera son souper moules. Le dimanche à midi, un repas choucroute garnie et l’assiette de Munster sera proposé au prix de 20 €. Des colis choucroute pourront également être emportés au prix de 16 €.

Une animation musicale est prévue avec l’orchestre Oberbayen de Jumet, Die Tiroler Perlen.

Le site sera accessible le samedi entre 14h et 20h et le dimanche entre 11h et 18 h.

Réservations pour les repas: 061 29 28 27 ou tourisme.vresse@skynet.be