Vresse-sur-Semois: le butin des vols tous azimuts se trouvait dans un caddie

Ce qu’on lui reproche ? Des vols par effraction dans l’entité de Vresse. Le premier s’est déroulé le 25 janvier 2020. C’est à cette date que le tenancier d’une friterie se rend compte que son établissement a reçu de la visite.

Les auteurs présumés sont interceptés avec un caddie rempli de victuailles. Ce n’est pas tout. Un vol a aussi été commis dans un magasin de l’entité. Grâce aux caméras de surveillance des lieux, on parvient à les identifier. Ce sont les mêmes. Idem pour des vols commis chez des particuliers. Là, les individus vont avouer avoir trouvé les objets dans des poubelles. Ce qui, de l’avis du Parquet, est fort peu crédible. On leur reproche aussi deux vols commis la nuit du réveillon de Noël 2019 à Gedinne.

Pour l’un d’eux, les occupants des lieux étaient sur place. C’est ainsi que, pour assurer leur fuite, un couteau aurait été exhibé. La venue de la police met en fuite les trois personnes. "On les a retrouvés plus tard, tous habillés de noir et couverts d’aiguilles de sapin."

Entendu par les enquêteurs, le seul majeur de la bande à être poursuivi, a minimisé les faits, limitant son rôle à celui de guetteur. Néanmoins, même si tel est le cas, le Parquet estime qu’il n’a rien fait pour interrompre ce que les mineurs d’âge étaient – selon lui – en train de faire. Le substitut requiert 3 ans à son encontre. Jugement, par défaut le 8 novembre prochain