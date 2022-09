Hélène Poncin, directrice du Parc naturel de l’Ardenne Méridionale est venue présenter au conseil le projet du Parc National de la Vallée de la Semois. Le dossier sera déposé d’ici quelques jours. Rappelons que quatre candidats sont encore en lice actuellement. Seuls deux seront reconnus Parc National.

La candidature de Parc national de la Vallée de la Semois est portée par le Parc naturel de l’Ardenne méridionale, le Parc naturel de Gaume et différents partenaires et acteurs de terrain. "Notre territoire bénéfice d’une qualité biologique et patrimoniale exceptionnelle au niveau de la Wallonie. Notre objectif est de le préserver, de le valoriser et d’y développer des actions", précise Hélène Poncin. 75 fiches d’actions ont été établies dans des domaines aussi variés que le patrimoine naturel, les pratiques durables en forêt, le patrimoine paysager, culturel et bâti, la mobilité et l’accessibilité, le tourisme durable ou encore l’éducation et la sensibilisation.

Un label touristique de qualité

Si au départ le bourgmestre et son équipe étaient plutôt sceptiques quant au projet, ils croisent maintenant les doigts pour que le Parc National de la Vallée de la Semois soit reconnu. Vresse représente plus de 10% du territoire concerné, qui s’étend sur plus de 26 000 ha d’un seul tenant, répartis sur huit communes (Bertrix, Bouillon, Chiny, Florenville, Herbeumont, Paliseul, Tintigny et Vresse-sur-Semois). "Cette marque, ce label reconnu mondialement serait un plus non négligeable pour notre Commune qui mise beaucoup sur le tourisme de qualité" dira le bourgmestre Arnaud Allard.