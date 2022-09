Vresse-sur-Semois: sanction administrative pour un dépôt clandestin

Le conseil de la société concernée explique: "Elle existe depuis plus de 15 ans et est active dans la construction de logements, essentiellement en région namuroise. Elle n’a pas de clients à Vresse et se débarrasse de ses déchets, qui sont nombreux, via les filières adéquates, il n’y a aucune raison qu’elle vienne verser des déchets, un sac poubelle en l’occurrence, dans la région de Vresse. L’étiquette qui a été découverte date de 2014. Nous ignorons comment elle s’est retrouvée là mais c’est un peu léger de condamner sur cette seule base. Le doute doit profiter à mon client, dont je demande l’acquittement."

Le parquet demande la confirmation de l’amende.

Jugement le 10 octobre.