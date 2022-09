Vresse-sur-Semois: un véritable show pour la réouverture du tunnel de Bohan (photos & vidéo)

Mais que se cache-t-il derrière le grand rideau qui masque l’entrée du tunnel de Bohan? Beaucoup de gens se sont posé la question, mardi, lors de l’inauguration des lieux réaménagés. Les plus perspicaces auront trouvé la réponse en découvrant que la réplique en bois de la plus vieille locomotive de Belgique (1835) avait disparu de son hangar, en plein centre de Vresse-sur-Semois. "Attention au passage d’un train. Éloignez-vous de la bordure du quai", a-t-on pu entendre… Tout avait été prévu par Thierry Cavelier et son équipe de "Concept for live "pour faire de cet événement un véritable show: voix off, fumigènes, éclairage et bruitage, le tout sous un tonnerre d’applaudissements! Cette réplique a été réalisée dans les ateliers de la Boissellerie Cognaut par les artisans de Vresse-sur-Semois et Membre à l’occasion des 150 ans de la Belgique. Elle n’était plus sortie de son hangar depuis de nombreuses années.