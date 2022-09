Des policiers de la zone Houille-Semois outragés, et menacés: juste des paroles en l’air?

Il était question de sémantique, mardi matin, à l’audience du tribunal correctionnel de Dinant. Un habitant de Vresse-sur-Semois a fait opposition à un jugement le condamnant à six mois de prison pour des faits de menaces, outrages et rébellion commis en juillet et décembre 2019. Les outrages ne sont pas contestés. Contrairement aux deux autres préventions. À l’attention de deux policiers, il a notamment déclaré: "Tu fais le malin car tu es en uniforme. Enlève-le et je te défonce.""Un jour, on se trouvera au même bal. Tu seras sans uniforme et là, si tu veux, je te mettrai une claque. Je sais où tu habites", a-t-il dit à un autre policier.