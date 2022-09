Hommage à deux volontaires de l’AS Orchimont

Maurice Boclinville, Président de la Fraternelle de l’AS d’Orchimont, a rappelé toute l’importance de cette cérémonie de commémoration: " Nous connaissons le prix que nos ancêtres ont payé pour la paix. Nous savons combien il est important de la préserver et de la transmettre à notre postérité. Cette année, nous disons "Plus jamais ça" différemment en sachant que la paix est une valeur des plus fragile. Cela nous est douloureux et cruel. Honneur éternel à tous ceux qui ont combattu le nazisme et à tous ceux qui ont été tués durant la première et seconde guerre mondiale". Le devoir de mémoire est plus que jamais d’actualité depuis quelques années comme nous l’explique le bourgmestre vressois Arnaud Allard: " La poussée des extrémistes, la désinformation sur les réseaux sociaux ou encore la guerre aux portes de l’Europe sont des exemples cinglants. Notre commune est très attentive à ce devoir de mémoire. Pour exemple, chaque année, les enfants des écoles sont invités à chanter la Brabançonne devant le monument aux morts de leur village. Le conseil communal, à l’instar de cette journée, accompagné des anciens combattants et porte-drapeaux, fait le tour de tous les monuments aux morts afin de saluer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté"

La dernière de l’abbé Willemet

Depuis plusieurs années déjà, c’est l’abbé Pierre Willemet, curé à Carlsbourg, qui préside l’office religieux. Cette année, vu son grand âge, il a décidé que c’était la dernière fois. Il en va de même pour la chorale de Carlsbourg qui l’accompagne depuis toutes ces années, dans la prière et le recueillement, en animant la messe par le chant. Le bourgmestre Arnaud Allard et Maurice Boclinville ont tenu à les remercier pour leur participation active à cette commémoration annuelle.