Vresse-sur-Semois : ils marchent 500 km jusqu'à la commune jumelle en Alsace

En 2016, pour marquer le 5eanniversaire du jumelage, une délégation de marcheurs de Soultzmatt avait entrepris de relier Vresse-sur-Semois à pied. Il s’agissait d’une marche-relais de 500 km en cinq jours et en cinq équipes, soit environ 20 km par jour et par équipe.

"À Vresse, nous nous étions promis de rendre la pareille lors du 10eanniversaire, explique Philippe Felten, président du comité du jumelage.Le Covid nous a contraints à reporter d’un an."C’est finalement ce samedi 27 août que 14 marcheurs, 2 cyclistes et 9 personnes assurant la logistique ont pris le départ de Vresse."Le principe reste le même, soit les 500 km en 5 jours en relais par équipe à raison de 20 km par jour et par marcheur. Nos deux vaillants cyclistes parcourront quant à eux 100 km par jour. Nos villes étapes sont Varennes-en-Argonne, Bar-le-Duc, Neufchâteau, Vittel et Le Markstein sur la Route des Crêtes avec un logement dans une ferme-auberge. Le sixième jour, nos amis alsaciens viendront nous rejoindre le matin pour descendre tous ensemble dans la plaine alsacienne", expliquait encore Philippe Felten, avant le départ.