Wallonie: ces communes où les seniors sont le plus/moins représentés

Quelle commune recense le plus de personnes âgées? Quelle entité a enregistré le moins de seniors de 80 ans et plus au 1er janvier dernier? Dans quel coin se concentrent les seniors wallons? Début de réponse.

1 Plus de seniors dans le Brabant wallon

Les chiffres ne mentent pas: le Brabant wallon reste la province wallonne où la proportion de seniors recensés est la plus importante. D’après les statistiques de l’Iweps, un Brabançon sur cinq est âgé d’au moins 65 ans. En comparaison, la moyenne régionale n’est "que" de 19,3%.

Dans le même ordre d’idée, 5,4% de la population brabançonne a au moins 80 ans. En Wallonie, la moyenne générale se situe plus aux alentours des 5%.

2 Moins de seniors dans le Luxembourg

À l’inverse du Brabant wallon, le Luxembourg est la province francophone belge où la part de seniors recensés dans la population est la moins importante.

D’après les données officielles, seulement 17,6% des Luxembourgeois ont au moins 65 ans contre 19,3% pour le Hainaut, la deuxième province wallonne où les seniors se font plus rares.

Plus localement encore, la tendance se confirme puisqu’Arlon, Bastogne, Virton et Neufchâteau figurent en tête des arrondissements wallons où l’on recense (proportionnellement) le moins de personnes âgées. De même, Léglise, avec ses 5.500 âmes, est actuellement "la" commune wallonne où les seniors (11,2% de la population) sont les moins représentés.

3 Vresse-sur-Semois, le paradis des seniors

Autre constat: certaines communes wallonnes accueillent (bien) plus de seniors que la moyenne régionale. Exemple flagrant avec Vresse-sur-Semois où plus d’un habitant sur quatre (27,7%) a au moins 65 ans.

De même, Chaudfontaine (27,1%) ou encore Spa (26,4%) sont aussi très prisés par les personnes âgées.

De façon plus générale, certains coins de la Wallonie ont visiblement les faveurs des moins jeunes tant ces derniers s’y regroupent. À commencer par la zone limitrophe du sud Luxembourg, l’axe liégeois Nandrin-Fléron, la région de Philippeville et les beaux quartiers brabançons.