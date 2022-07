Journée multisportive pour 140 enfants de l'école communale de Vresse (photos)

Quelque 140 enfants ont ainsi pu pratiquer ou découvrir différents sports durant toute la journée. Chez les plus jeunes, de la première à la troisième primaire, cinq activités attendaient les enfants: le kayak, le vélo, l’escalade, le parcours accrobranche et le mini-golf. Pour les plus grands, on retrouvait également le kayak, le vélo et l’escalade mais aussi d’autres activités comme les rollers ou le parcours attaché.