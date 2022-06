Trois millions d'euros: les chalets de Vencimont très bien vendus

Puisqu’il s’agit de biens publics mis sur le marché, le Comité d’acquisition s’est chargé de fixer un prix minimal de vente: 1,2 million d’euros. Sachant que l’on ne pouvait attirer que des acquéreurs très spécifiques. Impossible de faire ce que l’on veut dans une zone de loisirs au plan de secteur. Pas question d’y construire des logements traditionnels et de s’y domicilier. Mais vu l’engouement pour le tourisme vert, dans un bel écrin de nature en Ardenne namuroise, on pouvait espérer l’intérêt d’investisseurs. Cela s’est confirmé durant la procédure de vente.Un premier tri a été opéré pour sélectionner des candidats à l’achat susceptibles de mettre sur la table le minimum d’1,2 million d’euros. Six ont été retenus, jusqu’à la mise aux enchères du village de vacances, il y a quelques jours. Il a été adjugé à une filiale de l’entreprise de construction "Baijot", basée à Patignies, dans la même entité de Gedinne.

La propriété est partie pour la coquette somme de 3 millions d’euros, le bourgmestre de Gedinne Vincent Massinon nous le confirme, en soulignant la bonne opération pour la Commune. Financière, mais en sus, on attend désormais le projet de privés dont on espère qu’ils boostent à nouveau le potentiel touristique du village.