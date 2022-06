Vresse-sur-Semois : douze couples pour 635 ans de vie commune

Douze couples pour 635 ans de vie commune. Plusieurs couples ont été mis à l’honneur : une noce de brillant (65 ans), deux noces de diamant (60 ans) et neuf noces d’or (50 ans). M. et Mme Louis Taverniers ont été fêté pour leurs noces de brillant. Deux couples comptabilisent 60 ans de vie commune. Il s’agit de M. et Mme Claude Viseur et de M. et Mme Lucien Arnould. Neuf couples ont fêté leurs noces d’or : M. et Mme Jean-Noël Pierret, M. et Mme Jacques Van Horen, M. et Mme Jean-Marie Theret, M. et Mme Franklin Van de Moere, M. et Mme Raymond Vincent, M. et Mme Ghislain Lux, M. et Mme Donald Pans, M. et Mme Jean-Luc Denis ainsi que M. et Mme Ulysse Lambot. C’est au Centre d’Interprétation d’Art de l’École de Vresse que les couples jubilaires ont été accueillis par les autorités communales. Après la remise des cadeaux et la photo-souvenir, tous se sont retrouvés à la salle du Terroir pour le cocktail préparé par « Au Roy de la Bière » à Alle-sur-Semois. E.Wan