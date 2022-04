La commune de Vresse-sur-Semois gérée «comme une entreprise»

Lorsque l’on regarde les courbes représentant l’évolution des recettes et des dépenses ordinaires, on remarque qu’elles sont parallèles, ce qui est de bon augure pour la suite. Chiffres à l’appui, le receveur a pu démontrer que la commune de Vresse garde des finances saines malgré la crise du Covid, celle du scolyte, le tax shift et la montée en puissance de la cotisation de responsabilisation pour les pensions. La commune maîtrise ses dépenses de personnel, de fonctionnement et sa dette avec un taux de réalisation avoisinant les 93,33% des montants repris lors de la dernière modification budgétaire.

Elle estime également très bien ses recettes avec un taux de réalisation de 98,90%.

Vresse poursuit sa politique de désendettement. Les charges liées à la dette sont passées de 13,58% en 2016 à 7,37% des dépenses ordinaires en 2021 ce qui représente actuellement un montant de 874 € par habitant. Au niveau de la juste perception des taxes communales, un gros travail est réalisé au niveau du suivi. Parmi les autres enseignements que l’on peut tirer de cette présentation du compte 2021, on retiendra également que la fiscalité couvre 35% des dépenses et que l’auto-financement est la principale source de financement des investissements (83%).

Au niveau des perspectives, la commune de Vresse devra faire face à un taux d’inflation record estimé par le Bureau du Plan en 2022 à 7,3% (contre 2,44% en 2021 et 1,74% en 2020), à une augmentation du coût de l’énergie et du coût des matériaux avec un impact sur les projets à l’extraordinaire attribués en 2021.

" La commune doit se gérer comme une entreprise " dira le bourgmestre Arnaud Allard qui se réjouit bien sûr de l’excellente situation financière de la commune et lui donne une cote dans son bulletin qui approche les 100%. " La bonne trésorerie permet de payer nos fournisseurs à temps et à heure ce qui nous fait une bonne réputation." , dira-t-il encore avant de remercier le receveur et toute son équipe. Le compte sera approuvé à l’unanimité.

Des services de plus en plus sollicités

Le receveur régional, Frédéric Dupont, a également présenté le compte 2021 du CPAS qui se solde par un boni de 166381 € à l’exercice ordinaire. Au niveau des dépenses, on constate une diminution des frais liés au personnel. Du côté des recettes, on remarque que les recettes de prestation sont en augmentation. Les services offerts à la population sont de plus en plus sollicités (repas à domicile, buanderie, aides ménagères, etc).

La conclusion revient au receveur: " Cet excellent résultat permet d’envisager le futur de manière sereine, de stabiliser la dotation communale (675000 €) et de prendre en charge une partie des frais sans avoir recours à des emprunts ".

Les modifications budgétaires, que ce soit au niveau communal ou au CPAS, sont également approuvées à l’unanimité. Il s’agit surtout de l’intégration des résultats du compte 2021 et de quelques adaptations de crédits liés essentiellement à la hausse des coûts de l’énergie.