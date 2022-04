Vresse-sur-Semois: une exposition d’ensemble libre et riche

L’artiste-peintre Robert Grimonpont est à l’origine des salons d’ensemble à la Glycine. Il pose ici à côté de ses œuvres (les trois tableaux de gauche). ©ÉdA

Lors du vernissage, Jean-Pierre Lambot, commissaire général au tourisme honoraire, a tenu à saluer tous les participants et remercier l’équipe du centre et les bénévoles qui se mobilisent chaque année pour la réussite de ce salon d’ensemble. Pour cette édition 2022, ils sont 47 peintres à exposer leurs œuvres soit un total de 98 tableaux.

" Présenter une exposition d’une quinzaine d’artistes, c’est impossible " dira Jean-Pierre Lambot. Il est vrai qu’il y en a vraiment pour tous les goûts. Les sujets sont variés et les techniques utilisées sont également différentes d’un artiste à l’autre.

Cependant, le présentateur a relevé quelques lignes de force qui caractérisent cette exposition d’ensemble. Le paysagisme local est toujours bien présent au côté des autres sujets. Jean-Pierre Lambot a également souligné la fidélité des artistes qui reviennent chaque année et a souhaité la bienvenue aux nouveaux qui exposent pour la première fois. Cette diversité, c’est ce qui fait la richesse d’une telle exposition. Avant de partager le verre de l’amitié, le bourgmestre Arnaud Allard a dévoilé le thème 2023: Mise au vert . Les artistes ont donc un an pour se préparer et proposer chacun deux œuvres de maximum 50 x 70 cm.

L’Art est présent partout

Si la Glycine est un lieu particulièrement prisé par les artistes, ce n’est pas le seul endroit qui met en avant les peintres et autres artistes.

En effet, depuis peu, un espace dédié à José Chaidron, le père de la Glycine, a été aménagé ainsi qu’une esquisse d’un nouveau musée du tabac.

Le Centre d’Art et d’Interprétation de l’École de Vresse joue également un rôle très important dans la promotion artistique de Vresse avec une salle d’exposition temporaire et de nombreuses salles consacrées à l’un ou l’autre artiste.

L’église de Vresse possède un magnifique chemin de croix réalisé par 14 artistes différents. Le pont Saint-Lambert a déjà été peint à maintes reprises par les artistes. C’est au pied de celui-ci que trône le buste d’Albert Raty.