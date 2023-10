Oscar Geudvert a fait trembler le grand favori

Remarquable performance, que celle signée par le sociétaire des "3 Armes", voici une huitaine de jours, dans le Pas-de-Calais. Après avoir survolé sa poule (six victoires sur six) et éliminé assez largement ses trois premiers adversaires du tableau à élimination (15-4, 15-5 et 15-8), le Dinantais a ferraillé de haute lutte avec le Français Anas Anane, leader au classement mondial junior, pour s’incliner d’une petite touche (14-15), en quart de finale. "Au départ, je pensais que j’avais hérité d’une poule assez facile, mais j’étais plutôt dans un très bon jour, confie Oscar Geudvert. Trois de mes adversaires de cette première phase se sont d’ailleurs retrouvés dans le Top 16, et même deux dans le Top 8. Cela s’est très bien passé pour moi. Et ce duel face à Anane s’est joué sur des détails, une histoire de précision. C’est ce qui fait la différence entre le numéro 1 mondial et le 40e. Alors qu’il avait longtemps mené, je suis passé devant à 13-14. J’ai tenté quelque chose, qui n’a pas fonctionné, puis il m’a surpris pour faire la touche décisive. J’étais surtout déçu en voyant qu’après, il avait facilement disposé de son opposant en demi-finale (15-3). En fait, je l’ai retrouvé sur ma route un tour trop tôt. Cela n’aurait sans doute pas été le cas, s’il n’avait pas connu une défaite dans sa poule. J’aurais ainsi pu finir sur le podium."