Les masters, le fil rouge du club namurois

Comme chaque fois que les deux équipes premières de Namur se produisent à domicile, c’était Super Sunday, avant-hier, sur la Montagne d’Hastedon. Mais le dimanche, c’est aussi le jour des joyeuses retrouvailles, pour les membres de la formation masters + 45 ans du club. Au programme dominical: un match de 2x35 minutes à 10 h, face à l’une des cinq autres équipes de la Nationale 2 C, et troisième mi-temps dans la bonne humeur. "Notre équipe a été créée en 1995. Elle fait donc vraiment partie de l’histoire du club qui compte, lui, 110 ans. Et on fait tout pour la conserver, car c’est un peu le fil rouge du Hockey Namur. Elle participe à son esprit familial, qui en est le ciment. Les grands clubs, à Bruxelles, se sont développés au départ de familles. On a reproduit cela ici. Quand je suis arrivé, on comptait 150 membres. Il y en a maintenant 900. Et parfois, ce sont les enfants qui ont amené leurs parents à pratiquer le hockey", explique "Piou" Van den Berghe, ancien président et coach de cette bande d’amis. "On se connaît tous depuis de nombreuses années. Ces matchs sont l’occasion de se retrouver, de continuer à faire un sport qu’on aime, de côtoyer les gens du club. Et on apprécie prolonger ensemble, autour d’une table du club house."