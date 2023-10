Le beau mois d’octobre d’Erroyaux

Sacha Canini, Thomas Février et Tom Dambroise composaient le podium de la petite distance. Chez les dames, la triathlète Géraldine Demoulin, habitante de Thy et coach au SSB Coaching, ne pouvait pas ne pas être présente. Elle devança Olivia Hainaut d’une poignée de secondes à peine. "Après une saison de triathlon, et un repos bien mérité, j’ai signé mon retour sur les petites courses de notre magnifique région, avec l’envie de prendre un maximum de plaisir. Cette fois, la course était très serrée et s’est achevée au sprint avec Olivia dans les 100 derniers mètres", commente la gagnante.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Esteban Erroyaux, encore une fois sur la plus haute marche du podium ce samedi. "Cette épreuve m’est chère, car elle m’a fait aimer la course à pied et je l’ai déjà remportée l’an dernier. Je remettais donc mon titre en jeu. Si la pluie ne me gène pas de trop, le vent était assez fort et faisait mal, mais je partais du principe que c’était pareil pour tout le monde. Je me suis rapidement retrouvé seul et j’ai décidé de creuser l’écart pour pouvoir apprécier ma victoire", commente celui qui a terminé le mois d’octobre avec cinq courses et autant de podiums, dont trois victoires. Pol Blanchard et Mikaël Scohier ont complèté le podium.

Hilda Poelaert s’alignait à cette épreuve organisée par l’école de sa fille, et s’est imposée devant Déborah Deroover et Marie Destrée. "J’ai décidé de rester tranquillement derrière la deuxième sur les quatre premiers kilomètres. Sentant que la forme était là, j’ai accéléré un peu et j’ai fait le trou, sur ce parcours pas si facile. Rien de tel que de pouvoir enchaîner la course avec un bel after", sourit la gagnante.

Classements

6,3 km

HOMMES: 1. Canini Sacha 00:22:20, 2. Fevrier Thomas 00:22:51, 3. Dambroise Tom 00:23:49, 4. Delloge Olivier 00:24:17, 5. Yernaux Illyes 00:24:25

FEMMES: 33. Demoulin Geraldine 00:28:53, 34. Hainaut Olivia 00:28:56, 44. Fevrier Pauline 00:29:57, 48. Boulanger Charlotte 00:30:05, 59. Cucu Sandrine 00:31:29

11 km

HOMMES: 1. Erroyaux Esteban 00:40:15, 2. Blanchard Pol 00:41:09, 3. Scohier Mikael 00:42:07, 4. Dewever Johnny 00:43:58, 5. Sorce Lorenzo 00:44:07

FEMMES: 16. Poelaert Hilda 00:49:28, 25. Deroover Deborah 00:50:49, 27. Destree Marie 00:50:58, 33. Santamaria Giusy 00:53:05, 36. Delloue Marie 00:53:16