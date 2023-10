Alexandre Pire et Emily Delannoy invaincus lors de la première phase

Une première étape au cours de laquelle les jeunes élites de la province n’ont pas toujours répondu à l’attente. "On espérait un peu plus, avoue Vincent Duvivier. Le bilan est mitigé. Certains pongistes ont manqué de combativité et d’envie."

Deux jeunes se sont particulièrement illustrés. En division 3 B, l’Andennais Alexandre Pire, B6, a signé le parcours sans-faute et accède donc à la division 2 pour la prochaine phase. Chez les filles, Emily Delannoy a également survolé sa série, en division 4 A (minimes 1), remportant les sept rencontres. Une belle performance pour la Malonnoise, classée C6, et qui accède à la division 3.

En division 1, Eloïse Duvivier, pas à 100% physiquement, en raison d’une inflammation du tibia, termine à la deuxième place. Belle performance pour Anaïs Romain, qui se classe troisième avec cinq succès.

Chez les garçons on épinglera aussi la deuxième place d’Oscar Franckinioulle, de Suarlée, en préminimes 1. Il évoluera en minimes 3, lors de la prochaine phase.

Résultats des Namurois

Division 1 : 4. Maxime Degive (B2, Vedrinamur); 7. Noa Baekelandt (B2, Malonne).

Division 2 A: 5. Mathias Gaone (B6, Vedrinamur); 6. Sam Fransquet (B4, Malonne).

Division 2 B: 5 Noan Piette (B6, Vedrinamur).

Division 3 A: 6. Nathan Delannoy (C0, Malonne).

Division 3 B: 1. Alexandre pire (B6, Andenne); 5. Thomas Lahaut (C0, Malonne).

Division 4 B: 5. Théo Pinon (D0, Andoy).

Préminimes 1 : 2. Oscar Franckinioulle (D4, Suarlée).

Préminimes 3 : 5. Dyllan Sanglier (E6, Malonne).

Préminimes 5 : 5. Loris populaire (NC, Malonne).

Division 1 filles: 2. Eloïse Duvivier (A5, Malonne); 3. Anaïs Romain (B0, Malonne); 5. Lilly Laffineur (A15, Vedrinamur); 6. Eléa Bureau (B6, Somzée).

Division 3 A filles: 5. Yasmine Coryn (C0, Somzée).

Division 3 B filles: 7. Chloé Decloux (C6, Malonne).

Division 4 A filles (minimes 1): 1. Emily Delannoy (C6, Mlaonne).

Division 4 B filles (minimes 2): 6. Alice Piette (D6, Saint-Marc); 8. Capucine Housiaux (D6, Moustier).