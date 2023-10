À Couvin, Ruth ne lâchera rien

Depuis deux matchs, c’est le Laneffois Loris Ruth qui défend les filets de Couvin-Mariembourg. Alors que certains pourraient considérer comme un cadeau empoisonné le fait d’occuper le poste de gardien de la moins bonne défense de la série (44 buts encaissés), le joueur de 23 ans, lui, prend ça comme une chance unique de jouer en D3. " Je le disais à mon père ce matin, j’ai l’opportunité d’évoluer en nationale et je dois la saisir, peu importe la situation , se motive Loris. Je viens de provinciales et après être passé par Somzée, Philippeville, Walcourt ou Floreffe, jamais je ne pensais évoluer en D3. Je ne lâcherai rien et même si le maintien s’annonce compliqué voire impossible, je crois encore aux miracles. On doit continuer à bosser. "