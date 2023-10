Cartes jaunes: Bukran, Toussaint, Kouadio, Henrotaux.

Carte rouge: Nijskens (65e, 2j).

Buts: Henrotaux (1-0, 42e), Benothman (1-1, 65e), Hébette (2-1, 86e), Warzée (3-1, 94e).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Hébette, Kouadio (70e Lambrechts), Kleinkenberg, Bukran, Henrot, Henrotaux, Maillard, Jottard (77e Warzée).

EVELETTE-JALLET: Prévot, Diomande, Eloy, Becker, Kosova (76e Ruth), Hadim (46e Dion), Ntwali (46e Rosmolen), Toussaint, Marques (46e Benothman), Angiulli, Olejede.

Il faut attendre le quart d’heure pour voir une première occasion visiteuse, via un essai de Kosova. Les "Verts" prennent possession du milieu et se montrent dangereux par Kleinkenberg, qui pousse Prévot à la parade, sur coup franc. Juste avant le repos, Jottard est bousculé à l’entrée du rectangle, côté gauche. Henrotaux botte le coup franc et surprend Prévot au second poteau.

Evelette veut réagir et change trois joueurs à la la pause. Un coaching payant pour Olivier Cauz puisque, peu après l’heure de jeu, Rosmolen, sur coup franc, fait habilement sauter le ballon au-dessus du mur et trouve Benothman, qui relance les débats.

Les deux équipes se ruent vers l’avant. Nijskens est exclu pour une seconde jaune discutable. Malgré cela, les efforts des Condrusiens vont payer. En fin de match, Hébette et Warzée entérinent la victoire des leurs.

"Même si on a eu un peu du mal à se mettre en place au début du match, cette victoire est méritée. Nous avons su être forts après le but encaissé. La mentalité et l’état d’esprit ont fait la différence", disait le défenseur des "Verts", Sylvain Maillard.

En face, Erdi Kosova aurait rêvé un autre retour. "Je suis déçu de la défaite. Il nous a manqué beaucoup de choses. La victoire de mes ex-coéquipiers n’est pas volée."