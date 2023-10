Arbitre: Ledda.

Cartes jaunes: Fiore, Camara, Bernadina, Traore, Ouedraogo, Virgone, Gall.

Buts: Perseo (1-0, 37e), Englebert (2-0, 48e), Traore (2-1, 66e), Cornet (3-1, 87e), Wilmots (4-1, 88e), Azevedo (5-1, 90e).

ROCHEFORT: Lentz, Wilmots, Azevedo, Remy, Ouedraogo (67e Gall), Perseo (76e Geurde), Englebert, Akwasi (56e Chen), Cornet (89e Micha), Fiore, Lazitch.

JETTE: Suederick, Massa, Kouame, Traore (88e Kusala), Soumah, Camara, Virgone, Bernadina, Scarantino, El Ghraichi (85e De Oliveira), Lusevi.

Avec la présence de 200 Roch’Boys, Rochefort a enflammé son Parc des Roches. Pourtant, le premier ballon dangereux était pour les visiteurs, avec une frappe aux vingt mètres de Traoré, que Lentz claquait en corner. Rochefort répondait par quelques longs ballons, sans apporter de véritable danger dans la défense bruxelloise, bien en place. Jette se montrait même plus présent sur les deuxièmes ballons, coûtant quelques arrêts à Lentz. Remy osait une frappe flottante aux 25 mètres et c’était au tour de Suederick de claquer la balle.

Perseo profitait d’une contre-attaque pour se présenter face au portier bruxellois et réchauffait ainsi le Parc, grâce à une frappe enroulée (1-0).

Dès la reprise, Perseo servait Englebert en retrait, qui armait une frappe en force pour doubler la mise. "C’est toujours bien de soigner ses statistiques", plaisantait Perseo, impliqué dans 13 des 23 premières réalisations rochefortoises de la saison.

Parfaitement servi dans le dos de la défense, Traoré fixait Lentz pour redonner espoir aux Bruxellois. "Les semaines précédentes, lorsqu’on prenait un but, on avait tendance à reculer. Ici, on est resté haut et ça a payé", affirmait Fiore, qui retrouvait le Parc après une blessure.

Un bloc offensif qui émergeait en fin de rencontre puisque Cornet tuait tout suspense en trompant Suederick d’un magnifique lob aux trente mètres.

Dans la foulée, Wilmots récupérait un ballon dans la défense et l’envoyait dans le plafond du but. Chen pensait ouvrir son compteur, mais Suederick déviait son ballon sur la transversale. Azevedo suivait bien pour pousser, de la tête, le ballon au fond des filets.

Geurde, qui n’avait pas encore joué en championnat cette saison, savourait ce retour: "Depuis le début de la saison, c’est assez compliqué. Je travaille dur à l’entraînement. Je pense avoir fait de mon mieux, en rentrant. On verra pour la suite. Je vais continuer à donner le maximum."