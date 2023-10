Un partage finalement logique

Arbitre: Dutron.

Carte jaune: Fr. Maistriaux.

Cartes rouges: Fossion (T2 Bossière, 88e), Ch. Lepage (2 c.j., 90e).

Buts: Fr. Maistriaux (0-1, 49e et 0-2, pen. 53e), Laidi (1-2, 55e), Namèche (2-2, pen. 100e).

BOSSIERE: Lesire, Namèche, Tallier (46e Rossomme), Bauduin, Guede, Cigana (87e Ibrahimi), Laidi, Mpia Massa (66e Charpentier), Ch. Lepage, Laurent, Lengelé (77e M. Lepage).

NISMES: Eugène, Minet (56e Somme), Delpire, Depotter, Nava, Boudin (82e Jonckheere), A. Fraiture, Lamort, Cordioli (66e Bj. Fraiture), L. et Fr. Maistriaux.

"Ce fut un bon match de notre part, avec une belle réaction après le 0-2, confie le coach gembloutois, Michael Noël. Au terme d’une rencontre décousue, on n’a pas volé le partage."

Après une première période où chaque formation a connu des moments forts, la seconde fut plus attrayante. Avant la pause, un envoi de Lamort avait été repoussé par un poteau.

Dès la reprise, on allait vivre des échanges riches en émotion. Dans un premier temps, Nismes imposait ses vues avec deux buts de Fr. Maistriaux qui plaçait ainsi les Bossiérois dans une fâcheuse position (0-2). À partir de ce moment-là, on assistait à une belle et chaude réaction des visités, qui multipliaient les occasions, sans pouvoir conclure. Du moins jusqu’à la 55e, lorsqu’une reprise de la tête de Laidi faisait mouche (1-2). Et là, les Nismois restaient pratiquement sans réaction valable. Alors qu’on jouait la 100e, l’arbitre accordait un penalty à Bossière, converti par Namèche (2-2). Inutile de décrire la réaction des visiteurs, qui criaient leur mécontentement.

"On a arrêté de jouer après le 0-2, avec des consignes qui ne furent plus respectées, regrette le mentor nismois, Samuel Cabaraux. De plus, je ne partage absolument pas certaines décisions arbitrales."