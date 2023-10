Arbitre: Agarbi.

Cartes jaunes: Mbenti, Absisan, Cagnina.

Buts: De Almeida (0-1, 36e), De Marrée (0-2, 63e), Yagan (0-3, 76e).

TAMINES: Venturini, Erdogan, Cagnina, Campitelli, Vanhorick (58e Almeida Moreira), Bruyr, Haddouf (64e Luvovadio), Touenti, Safouesse, Balde (74e Boufath), Moatassim.

CROSSING: Jacops, De Marrée, Absisan, Mabika, Casagolda, Yagan, Tshibay (81e Hennaux), De Almeida (46e Lufimbu), Caignau, Rucquois, Mbenti (72e Kinkela).

Face à un ténor de la série et sous l’œil attentif de leur nouvel entraîneur, les Taminois entamaient la partie avec l’envie de se projeter vers l’avant, semant le danger dans le rectangle bruxellois. Les Namurois se créaient des opportunités, mais sans danger réel pour le portier du Crossing. Passé la demi-heure de jeu, ce sont les Schaerbeekois qui prenaient les choses en main. De Almeida ouvrait facilement le score, bénéficiant de la largesse dans la défense locale. Tamines sortait du match et ne se montrait dangereux qu’à une seule reprise en première période lorsque Bruyr tentait une reprise repoussée par la défense.

Manque de niaque: "Je ne peux accepter qu’on ne mouille pas le maillot"

Le Crossing contrôlait la partie en seconde mi-temps. Supérieurs techniquement et physiquement, les Bruxellois creusaient l’écart. D’abord par De Marrée vers l’heure de jeu et par Yagan, à un quart d’heure du terme de la rencontre.

La messe était dite et Sergio La Valle, pour sa première sur le banc, reprochait à ses joueurs d’avoir péché par nonchalance. "Je peux accepter que l’on perde, que l’on joue mal, mais jamais qu’on ne mouille pas le maillot ! Je savais que Schaerbeek était une belle équipe, déjà l’année passée, et qu’ils avaient formé cette saison une équipe pour essayer de monter. Mais quand je vois les vingt-cinq premières minutes, on a cinq ou six occasions et si on en place deux au fond, cela change tout. Même si le Crossing a eu des opportunités, le goal que l’on encaisse change tout. En seconde période, nous affichons une nonchalance complète et je ne peux pas accepter cela. Pour gagner, il est vrai qu’il faut marquer et nous n’avons pas été bons en deuxième mi-temps. Mes joueurs ont respecté le schéma de jeu mais ils ont fait preuve d’approximations sur les buts. Techniquement, je n’ai rien à leur apprendre mais au niveau de la grinta, il faudra s’améliorer mentalement. Face à une équipe avec des joueurs du niveau de la D1 nationale, il faut aller aux duels."