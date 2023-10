But: Lakhouil (1-0, 84e).

FERNELMONT: Vandenkerckoven, Lakhouil (84e Preudhomme), Sacré S., Pirson (53e Lorent), Jacques (56e Carpiaux), Luzanga (63e Leblanc), Quevrain, Houart, Vasseur, Wauquaire, Stas.

CHEVETOGNE: Martinez, Hanquet, Dessert (72e Minon L.), Grégoire, Minon P., Desille, Fourneaux, Pierard, Simon (86e Capelle), Mohimont (83e Thonon), Struvay.

Après une victoire à l’arraché, le week-end dernier, Fernelmont tente de sortir la tête hors de l’eau et de reprendre quelques points. C’est le moment d’engranger trois unités très précieuses. Car, effectivement, il est déjà temps d’en mettre dans son escarcelle. Et ce match est vraiment indécis pendant une bonne partie de la rencontre.

Les deux formations se disputent sur le centre du terrain, mais vont rarement plus loin. Assez déçu et prônant le nul, Michaël Desille avoue: "Un nul aurait été logique. L’arbitre n’est pas très objectif et a été légèrement tendancieux. Je suis assez frustré. Mais il n’y a pas que mon équipe qui n’a pas fait le boulot."

D’un autre côté, c’est la liesse chez les Hesbignons. Sept points en trois matches les font basculer dans la bonne colonne. "Nous avons fait un match sérieux, analyse leur coach, Benjamin Joine. Avec cependant quelques difficultés pour sortir, mais Olivier Leblanc nous a fait du bien. Nous avons poussé et c’est là que nous avons fait la différence. Leurs moments forts, ils les ont galvaudés. Notre système a changé avec l’entrée d’Oli et c’est ce que je voulais."

Les Fernelmontois comptent bien continuer sur leur lancée, même si la semaine prochaine, c’est une bête blessée qui les attend.