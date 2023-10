BONINNE: Mottoule 3, Delveaux P. 2, Melchior 8, Noel 10, Gilson 7 (1x3), Fivet 5 (1x3), Delveaux C. 6 (2x3), Germiat 7 (1x3), Baijot 12, Gemine 23 (1x3).

CINEY: Collet 6 (2x3), D’Haens 3, Simon 5 (1x3), Colin 1, Bouqué 8, Legros 5, Dachelet 5, Cappelle, Royen 3, Michel 2.

Butant dès l’entame sur la zone des joueuses de Jérôme Lefrant, Ciney n’a jamais su rivaliser avec les Mosanes, à nouveau intransigeantes. Les Condrusiennes se cherchent toujours offensivement mais, cette fois, cela a aussi péché en zone arrière. "Nous n’y étions pas des deux côtés du terrain, regrette Clara Dachelet. Elles ont varié défensivement et nous avons semblé complètement perdues par moments, nous n’arrivons pas à placer notre jeu alors que ça va mieux à l’entraînement. Nous manquons forcément de confiance en nous au vu de notre début de saison (désormais à 0/7) mais nous devons réussir à sortir la tête de l’eau lorsque ça ne tourne pas en notre faveur sur le terrain. Globalement, c’est une prestation à oublier. " Du côté des Boninnoises, qui ont su profiter des errances défensives cinaciennes pour dérouler, Céline Delveaux parle même d’un "match référence": "Malheureusement pour elles, ça ne tourne pas comme elles le voudraient mais, ce dimanche, nous gagnons aussi parce que nous les mettons en difficultés, grâce à une bonne alternance défensive et à notre intensité. Nous leur laissons sans doute un peu trop de lancers francs. On a pris du plaisir et chacune a apporté."