Prestation correcte de Namur

NAMUR: Rodrigues 26, Hucorne 6, Remacle, Davreux, Zelnyte 5 (1x3), Hartmann 12, Bully 4, Whitted 17 (1x3).

Malgré un très mauvais départ, les huit rescapées namuroises se sont imposées au bout d’un match maîtrisé… à l’exception de deux courts passages à vide défensifs.

"Nous oublions de défendre lors des deux premières minutes et encaissons dès lors un 9-0, sur trois tirs primés, expose Aurélien Garraux. Et au retour des vestiaires, dans le troisième quart, c’est exactement le même scénario, alors que nous savions que cette équipe est composée principalement de shooteuses et que nous avions insisté sur ce point avant le match."

Au-delà de ces quatre minutes de déconcentration, Namur a tout de même assuré. Il s’agira toutefois de ne pas reproduire ces erreurs jeudi contre les Écossaises de Caledonia, tombeuses elles aussi de Benfica pour leur premier match d’Eurocup la semaine dernière.

"Nous offrons 18 points à Laarne mais, pour le reste, nous avons sorti une prestation correcte. L’essentiel était de l’emporter. Ces moments d’errements défensifs nous mettent en difficultés pour la suite de la rencontre et se présentent trop souvent. Ce sera une autre paire de manches en Écosse, d’autant plus que nous ne pourrons pas encore compter sur les retours de Klaudi Perisa et Camille Boosten, le timing est un peu juste. Il faudra absolument commencer autrement pour éviter de courir après le score toute la rencontre", conclut l’assistant-coach.