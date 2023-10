Premier succès pour Maillen face à Ciney

Pour affronter Dinant, le coach loyersois Bastien Maquet était à nouveau privé de plusieurs joueurs (85-88). "Durant la première période, confie ce dernier, cela n'a pas été du tout en défense alors qu'en face, Dinant faisait preuve d'une insolente réussite. Ce fut donc un match très compliqué. Nous avons deux semaines devant nous pour reposer les organismes" . "Ce fut un match ultra-offensif surtout au cours de la première mi-temps. explique le mentor dinantais Nicolas Dermience. Par la suite ce fut moins bon de notre côté même si on comptait onze points d'avance à la 37e. Là, on a coincé et il n'aurait pas fallu que le match dure plus longtemps sinon on aurait pu le perdre" .