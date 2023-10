Arbitre: Patris.

Cartes jaunes: Defresne, Gengler, Jonckers, Gilain.

Buts: Nzinga (1-0, 33e), Defresne (1-1, 35e).

ARQUET: Gillet, Delmarcelle, Mertus, J. Mathieu, Gengler, Benothman (85e Hodaibi), Martin, Nzinga, Boosten, Akandja (77e A. Mathieu), Jonckers.

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Bastin, Gillis, Guiot (85e Kembi), Gilain, Guerri, Lambert, Lorenzon.

Cela devait bien finir par arriver: après 753 minutes d’invincibilité, Jérémy De Vriendt a encaissé. Un drôle de but en plus. On l’accordera à Malcolm Nzinga même si le dernier rempart onhaytois précise que sur le tir puissant de l’ailier vedrinois, c’est lui qui dévie la balle dans le but. "Elle touche d’abord le piquet puis revient sur ma main et va dans le goal, explique Jérémy, finalement pas trop mécontent de s’être enfin retourné. Avec cette envie absolue de ne pas encaisser, on avait peut-être cette réticence de ne pas toujours jouer notre jeu. Maintenant que c’est fait, on va pouvoir parler d’autre chose." Son défenseur central Léo Granville confirme: "À la limite, j’irais bien remercier le gars qui a marqué. Autour de nous, on parlait beaucoup de ce record et on se demandait comment on allait réagir une fois le premier but tombé. On a eu la réponse, on a tout de suite tourné le bouton pour réussir à égaliser. On prend un bon point dans un duel musclé, même je suis un peu frustré de ne pas avoir gagné la tranche."

"On n’a pas reculé"

Sur la pelouse humide de la cuvette vedrinoise, le leader n’a pas livré son match le plus abouti de ce début de saison. La faute, surtout, à une très belle équipe d’Arquet qui n’a pas volé son point. "Mes gars peuvent être fiers d’eux, insiste Denis Sulejman, obligé de bricoler, vu les absences, en plaçant Gengler back-gauche et en alignant Delmarcelle avec une cheville meurtrie. Encore une fois, comme contre Manage ou Schaerbeek, on a joué notre jeu. On n’a pas reculé même si dans le dernier quart d’heure, Onhaye a mis la pression. C’était engagé comme match et bien que ce soit le point fort d’Onhaye, on n’a pas souvent été mis en difficulté. On a aussi réussi à cadenasser ce super joueur qu’est Guerri même s’il est passé quelques fois."

"1 contre 3 et on le laisse centrer"

Si Bastin alertait déjà Gillet après 50 secondes de jeu à peine, la plus belle occasion du début de match partait des pieds de Nzinga. Son centre parfait trouvait Jonckers qui ne pouvait conclure. Onhaye réagissait et sur un contre, Guerri ne cadrait pas alors qu’il se retrouvait seul face à Gillet. Ennuyé par le pressing local, Onhaye cherchait la solution avant d’être obligé de réagir pour la première fois de la saison, mené au marquoir. "On ne doit jamais prendre ce but, déplore Lionel Brouwaeys, pas content du manque de rigueur défensif sur la phase en question. Le joueur d’Arquet (Delmarcelle) est à 1 contre 3 dans le coin du terrain et parvient à centrer. Ça ne doit jamais arriver ". Un centre que Gengler remettait en retrait pour Nzinga avec la suite que l’on connaît. "Jérémy ne voit pas le tir partir, ajoute Lio, fier de la réaction de ses troupes. Mentalement, après ce but, on a montré qu’on était bien là". Pas le temps de douter en effet car avec l’excellent Gillis à la manœuvre, Onhaye égalisait dans la foulée. Le centre de l’ex-Couvinois atterrissait sur la tête de Lorenzon qui repiquait pour Defresne, à la bonne place pour marquer son 4e but de la saison.

Dimanche pour la tranche

Onhaye remontait sur le terrain avec détermination en seconde période. "On a enfin accepté de faire des courses gratuites de 40 m, souligne Lio. Ça ne paye pas toujours mais ça use l’adversaire. On aurait dû passer au dessus mais on a mal exploité la finition. À nous d’analyser ça et de nous montrer moins nerveux quand ça va un peu moins bien". Dans une fin de match où Onhaye émergeait physiquement, Gilain et Guerri tentaient leur chance, sans réussir à battre Gillet alors que Lorenzon réclamait un penalty, en vain, pour une main vedrinoise. "Il n’y a rien de mal fait, on reste invaincu et en tête au terme d’un match tactique et engagé", conclut le coach walhérois qui espère gagner la tranche dimanche face au Pays-Vert (sans Defresne, suspendu). Avec deux points d’avance sur les Athois, un nul suffira. Dans le camp d’en face, après cinq matchs consécutifs sans défaite, Denis Sulejman compte bien ramener une victoire de Braine "car avec des nuls, on n’avance pas ". Mais quand c’est contre Manage, Schaerbeek ou Onhaye, ça a quand même une saveur de victoire.