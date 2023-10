Cartes jaunes : Palate, Van Wynsberghe, Rouffignon, Van Hyfte, Brouckaert, Henry, Strobbe, Boreux, Robail.

Buts : Amury (1-0, 71e), Robail (2-0, 86e).

TOURNAI : Gianquinto, Piéraert, Diakhaby, Holuigue, Strobbe, Zanzan (89e Hakimi), Brouckaert, Van Wynsberghe (76e Sylla), Henry, Robail, Amury.

MEUX : Libertiaux, Rouffignon, Van Hyfte (76e Baudouin), Boreux, Adam, Gaux (89e Jaspard), Paquet (68e Gauchet), Palate (88e Coquelle), Kinif, Smal, Marion.

Avec Cyril Van Hyfte en défense centrale et Ethan Adam arrière gauche suite à la suspension de Bryan Sleeuwaert, le match est illico tactique avec deux équipes qui se livrent très peu au cours du premier quart d’heure, Amury lancé en profondeur par Strobbe est le seul à faire frissonner Libertiaux.

Les Sang et Or prennent la direction des opérations. Et si la volonté est évidente, il manque un chouïa à Van Wynsberghe, Henry et Robail pour traduire ces belles intentions.

On croit au goal d’ouverture dès la 46e quand Diakhaby et Brouckaert se jettent sur un centre meurtrier signé Robail, mais le ballon passe… à côté. Amury insiste toujours avant que Meux connaisse ses seules minutes de folie avec des occasions pour Gilles Kinif et Corentin Marion. Il y a quelques semaines, le marquoir aurait sans doute fonctionné, mais pas ce week-end car la maîtrise locale est manifeste et récompensée à la 71e: Zanzan récupère le cuir avant de lancer Amury à la rencontre de Libertiaux: 1-0.

Le plus dur semble fait, même s’il faut rester attentif, Meux avec son expérience étant capable d’inverser la tendance sur un coup d’éclat. Strobbe offre à Robail la possibilité de clôturer la partie mais, amoureux du beau geste, il permet à un défenseur de dévier d’extrême justesse. La délivrance tombe sur un une-deux bien construit entre les mêmes Robail et Strobbe, le premier cité plaçant le cuir hors de portée de Libertiaux. Superbe action clôturant un match haut de gamme des Sang et Or, sans nul doute leur rencontre référence cette saison.

"En retard partout"

Tout le contraire de Meux, véritablement passé à côté de son sujet au stade Luc Varenne. "On a affiché un visage différent des semaines précédentes, le verdict n’est que le reflet de la logique. 0-0, c’était déjà flatteur à la pause ! J’espérais vraiment une réaction après le repos qui n’est jamais venue. C’était un off day à tous les niveaux et ne venez pas me parler du futur match de Coupe de Belgique à l’Union Saint-Gilloise, ça n’a rien à voir là-dedans ! On était en retard partout, pas dans les duels. Notre temps fort aura duré exactement trois minutes, c’est tout dire, résumait Laurent Gomez, un entraîneur visiteur fortement déçu. Il n’y a rien d’autre à faire que de se remettre au travail. J’avais dit à la théorie qu’il ne fallait pas se croire trop beaux après nos quatre succès, c’est raté !"

Les propos de John Kouchane l’entraîneur des gardiens étaient aussi cinglants: "On n’a rien montré dans l’envie et dans tout le reste d’ailleurs, on n’a rien à revendiquer, le voyage de retour va être long, ça me casse les…".