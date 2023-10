Arbitre: A. Soors. Assistance: 1 100.

Cartes jaunes: Besson, Ghaddari, Fofana.

But: Gendebien (0-1, 57e).

VIRTON: De Ridder ; Mézague (42e Chibani), Karamoko, Lesquoy ; Guillaume, Mokdad, Namri, Vitris (58e Ahmed) ; De Almeida, Gomes, Mboyo (75e Ilunga).

NAMUR: Herman ; Vander Cammen, Ghaddari, Baudot ; Fofana (75e Tashima), Besson (75e Detienne), Alalabang, Sbaa (70e Iscaye) ; Prso, Gendebien (70e Chenkam), Bangoura (84e Laloux).

Les apparences sont parfois trompeuses. Abondamment nourri d’ambitions après avoir terrassé Cappellen à la manière d’un rouleau-compresseur voilà un mois à peine, l’Excelsior n’a, et c’est un euphémisme, nullement confirmé cette séduisante prestation depuis lors. Pire, les hommes de Fabien Valéri ont enchaîné par un 0 sur 9 qui les éloigne déjà presque définitivement de la lutte pour les toutes premières places.

Les Vert et Blanc ont cette fois livré leur production la moins consistante de la saison devant des Merles qui n’avaient pourtant rien de foudres de guerre. Mais ceux-ci n’auront pas volé leur succès au terme de ce derby diocésain qui n’entrera pas dans les annales. Parce que l’unique but de la rencontre, inscrit peu avant l’heure de jeu par Gendebien d’une frappe au ras du poteau, récompensait alors la formation qui s’était procuré les meilleures occasions, même si celles-ci ont été rares dans l’ensemble. L’Excelsior, qui avait entamé la partie par le bon bout, en inquiétant deux fois Herman au cours des cinq minutes initiales, allait très nettement rentrer dans le rang ensuite, quasiment incapable d’aligner quatre passes consécutives jusqu’au repos. Et s’entêtant à abuser de longs ballons improductifs, dans un style trop direct qui ne convient pourtant guère aux caractéristiques de la majorité de ses joueurs. Les Gaumais, privés rapidement de Mézague (à nouveau blessé après 42 minutes), allaient certes manifester un peu plus de mordant à la reprise, mais seules des frappes de Gomes et De Almeida, consécutives à des coups de pied arrêtés, mettaient (un peu) Herman à contribution. Là où Baudot puis Ghaddatri ne passaient pas loin de l’ouverture du score sur corner, juste avant que Gendebien, fort discret jusque-là, ne s’érige en héros du soir, rentrant dans le jeu de la gauche puis armant un tir vers le petit filet opposé (0-1, 57e).

Finalement, il n’y aura guère que le rush final de l’Excel, favorisé par la vitesse d’Ahmed et Ilunga, fraîchement entrés, pour mettre aux abois la défense namuroise. Mais celle-ci tiendra le coup tant bien que mal, malgré les essais d’Ahmed (contré), Mokad (sur le gardien) ou Chibani (à côté).

Au classement, Namur revient ainsi à la hauteur d’un Excelsior pour lequel il n’est sans doute pas inapproprié de parler de crise.