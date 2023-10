Vedrinamur A 7 – EBS A 9

Vedrinamur A: Gobeaux (B0) 3 ; Ozer (B0) 1 ; Stanescu (B0) 2 ; Degive (B2) 1.

EBS A: Marchal (B0) 4 ; Dehaes (B2à 2 ; Dobbelstein (B2) 3 ; Anciaux (B2) 0.

Nationale 2 A

Vedrinamur B 6 – Ekeren A 10

Vedrinamur B: Guidon (B2) 2 ; Laforge (B2) 2 ; Piraux (B4) 1 ; Tonneau (B4) 1.

Ekeren A: Hollak (B0) 4 ; Hergelink (B2) 4 ; Pauwels (B2) 2 ; Ost (B6) 0.

Nationale 2 B

Donald A 12 – EBS B 4

Donald A: Woos (B2) 4 ; Maka (B2) 4 ; Christophe (B2) 4 ; Rothheuth (B6) 0.

EBS B: Hébert (B2) 1 ; Janssens (B2) 1 ; Poucet (B2) 1 ; Genart (B4) 1.

Nationale 3 B

Lauwe A 9 – Andenne A 7

Lauwe A: Kind (B4) 1 ; Vansteenkiste (B4) 4 ; Jonckheere (B4) 4 ; Bukalski (B4) 0.

Andenne A: Moreau (B4) 2 ; Colot (B4) 1 ; Demonte (B4) 2 ; Havelange (B4) 2.

Nationale 3 C

Merksplas A 6 – EBS C 10

Merksplas A: Lewycky (B6) 1 ; Jacobs (B6) 2 ; Tempels (B6) 2 ; Beurden (B6) 1.

EBS C: Antoine (B2) 4 ; Stapelle (B4) 4 ; Charlet (B4) 2 ; Collard (C0) 0.

Régionale A

Namur A 10 – Somzée A 6

Namur A: Henrard (B4) 4 ; Leclercq (B6) 2 ; Sottiaux (B6) 3 ; Dave (C4) 1.

Somzée A: Baume (B6) 2 ; Coryn (B6) 0 ; Bertrand (B6) 2 ; Mariscotti (C0) 2.

Philippeville A 10 – La Hulpe A 6

Philippeville A: Dobbelstein (B2) 3 ; Collart (B4) 3 ; Schouppe (B6) 2 ; Martos Sanchez (C2) 2.

La Hulpe A: Dewit (B4) 4 ; Pecheur (B6) 1 ; Lanotte (B6) 1 ; Colard (C0) 0.

Régionale C

Vedrinamur C 11 – Thuin C 5

Vedrinamur C: Piette (B4) 1 ; Desmedt (B4) 3 ; Piette (B6) 3 ; Gaone (B6) 4.

Thuin C: Verschueren (B6) 1 ; Levacq (B6) 1 ; Mauro (B6) 3 ; Heureux (C0) 0.

Alpa C 12 – Falisolle A 4

Alpa C: Bribosia (B4) 1 ; Soin (B4) 4 ; Bribosia (B6) 3 ; Mylonas (B6) 4.

Falisolle A: Lotte (B4) 1 ; Pietquin (B4) 1 ; Vanderbarcht (B4) 1 ; Delestenne (B6) 1.

EBS D 9 – Ans A 7

EBS D: Matagne (B4) 3 ; Romnée (B4) 4 ; Dejaiffe (B6) 2 ; Mandelaire (C0) 0.

Ans A: Maquestiau (B4) 1 ; Theunis (B4) 2 ; Raskin (B6) 1 ; Renkin (B6) 3.

Régionale D

Nivelles A 4 – Champ d’en Haut A 12

Nivelles A: Jacob (B4) 2 ; Denis (B4) 1 ; Schoonenbergh (B6) 1 ; Ries (B6) W-O.

C hamp d’en Haut A: Tapparelli (B2) 4 ; Badoux (B2) 4 ; Germain (B4) 2 ; Ketele (B6) 2.

Auderghem D 11 – Andenne B 5

Auderghem D: Vandenbroeck (B4) 4 ; De Bod (B6) 3 ; Sparavier (B6) 3 ; Thomas (C0) 1.

Andenne B: Preud’homme (B4) 1 ; Pire (B6) 2 ; Fortemps (B6) 1 ; Moreau (C0) 1.

Régionale E

Luttre A 13 – Sauvenière A 3

Luttre A: Schroeders (B4) 4 ; Volon (B6) 3 ; Sturbois (B6) 4 ; Dries (C0) 2.

Sauvenière A: De Mahieu (B6) 0 ; Michel (B6) 2 ; Litwinski (C0) 1 ; Guillou (C6) 0.

Andoy A 14 – Ans B 2

Andoy A: Georges (B4) 4 ; Marsin (B4) 4 ; Potemberg (B6) 4 ; Vassart (B6) 2.

Ans B: Focan (B6) 1 ; Salmon (B6) 0 ; Philippet (B6) 1 ; Orsini (C0) 0.

Nationale 1 dames

Malonne B 5 – Ecaussines A 5

Malonne B: Namur (B4) 3 ; Namur (C0) 1 ; Delannoy (C6) 0.

Ecaussines A: Ganty (B4) 2 ; Anciaux (B6) 2 ; Dantinne (C0) 1.

Nationale 2 dames

Vedrinamur B 7 – Peissant-Vellereille A 3

Vedrinamur B: Giltia (B6) 2 ; Laffineur (C0) 2 ; Motte (C0) 2.

Peissant-Vellereille A: Adam (C2) 2 ; Chauvenne (C2) 1 ; Dujardin (C6) 0.

Philippeville A 9 – Basècles C 1

Philippeville A: Verbois (B6) 3 ; Germiat (B6) 3 ; Ghislain (C0) 3.

Basècles C: Bertiaux (C0) 0 ; Geeroms (C6) 0 ; Hartert (D0) 0.

Régionale A dames

Philippeville B 8 – Ecaussines A 2

Philippeville B: Heine (C0) 2 ; Scoyer (C0) 2 ; Misson (C4) 3.

Ecaussinnes A: Cipoletti (C0) 0 ; Van Liefferinge (C4) 0 ; Dejardin (C6) 1.

Régionale B dames

Gembloux A 10 – Fleur Bleue C 0

Gembloux A: Stanescu (B4) 3 ; Lambert (C0) 3 ; Joris (C2) 3.

Fleur Bleue C: Magnusson (D0) 0 ; Magnin (D0) 0 ; Rossi (D0) O.

D1 provinciale A

Gembloux B 6 – Profondeville A 10

Gembloux B: D. Coulon (B6) 1 ; Y. Gérard (B6) 1 ; S. Boidin (C0) 1 ; J. Lefranc (C2) 3..

Pr ofondeville A: F. Favereaux (B 4) 1 ; C. Collard (B6) 4 ; A. Kata (B6) 2 ; P. Sprumont (B6) 3.

Dinant A 14 – Loyers A 2

Dinant A: F. Sonnet (A16) 4 ; D. Depraetere (B6) 3 ; E. Caudron (C0) 4 ; O. Liégeois (C0) 3.

Loyers A: S. Dassy (C0) 2 ; M. Kinique (C0) 0 ; J. Bernier (C5) 4 ; J. Cassart (C2) 0.

Andenne D 8 – Barrage A 8

Andenne D: S. Geirnaert (C2) 3 ; B. Dupuis (C2) 2 ; R. Kinet (C2) 3 ; L. Berthe (C2) 1.

Barrage A: B. Depris (B6) 3 ; N. Parisse (B6) 4 ; A. Tasiaux (C0) 1 ; P. Luciano (C2) 0.

Malonne E 0 – Rhisnes A 16

Malonne E est forfait général.

Champ d’En Haut B 15 – La Cipale C 1

Champ d’En Haut B: N. Closset (B6) 4 ; A. Perleau (C0) 4 ; J. Jacques (C0) 3 ; A. Cassart (C0) 4.

La Cipale C: P. Vandepitte (C2) 0 ; A. Cordier (C2) 0 ; M. Mailleux (C0) 0 ; B. Bouchat (C2) 1.

Gonrieux B 10 – Vedrinamur F 6

Gonrieux B : V. Gathon (B6) 4 ; D. Colinet (C2) 2 ; L. Jean (C2) 2-3 ; S. Henvart (C2) 0/3.

Vedrinamur F : S. Carpentier (C0) 3 ; A. Detaille (C0) 2 ; L. Bouhon (C2) 1 ; P. Froidbise (C2) 0/2.

D1 provinciale B

Leuze A 9 – Profondeville B 7

Leuze A: C. Cooremans (C2) 4 ; M. Petit (C2) 2 ; M. Aramesh (C2) 2 ; G. Wautie (C4) 1.

Profondeville B: L. Marchal (B6) 2 ; O. Mostade (C0) 2 ; A. Beaufays (C2) 2 ; L. Culot (C2) 1.

Vedrinamur D 16 – Rosée A 0

Rosée a déclaré forfait pour cette rencontre.

Moustier A 14 – Somzée B 2

Moustier A: S. Rosinski (B6) 4 ; F. Alloin (C0) 4 ; B. Hubert (C0) 4 ; L. Piette (C2) 2.

Somzée B: C. Forti (C2) 0 ; P.-M. Bureau (C4) 1 ; D. Pirard (C2) 0 ; E. Bayet (C4) 1.

Malonne D 8 – Falisolle B 8

Malonne D: C. Namur (B6) 1 ; J. Pietquin (C0) 3 ; X. Lesire (C0) 2 ; N. Delannoy (C0) 2.

Falisolle B: M. Collet (B4) 4Z ; M. Gilboux (B6) 2 ; F. Roisin (C0) 1 ; P. Collet (C2) 1.

La Cipale B 10 – Andenne C 6

La Cipale B: R. Henrot (B4) 4 ; V. Botin (B6) 3 ; J.-P. Godard (C0) 1 ; S. Thiry (C0) 2.

Andenne C: P. Vivier (C0) 2 ; M. Ficot (C0) 2 ; V. Blanckaert (C2) (0) ; M. Berthe (C4) 2.

EBS E 7 – Vedrinamur E 9

EBS E: L. Charlet (B6) 3 ; D. Jouniaux (C0) 1 ; A. Roks (C0) 1 ; D. Dierickx (C2) 2.

Vedrinamur E: J. Rossomme (B6) 1 ; M. Dubucq (C0) 4 ; L. Goossens (C0) 2 ; C. Dubucq (C0) 2.

D1 provinciale dames

Moustier A 6 – Loyers A 4

Moustier A: I. Pietquin (C2) 2 ; E. Legros (C2) 3 ; S. Vancrutsen (C4) 1.

Loyers A: T. De Rop (C2) 1 ; F. Delchambre (C2) 2 ; L. Liégeois (C2) 0.

Beauraing A 6 – Rosée A 4

Moustier B 4 – Falisolle A 6

Moustier B: C. Voué (C4) 2 ; D. Meghazi (C4) 2 ; C. Davister (D0) 0.

Falisolle A: P. Lombard (C0) 3 ; C. Seulet (D0) 1 ; K. Stucchi (D0) 1.

Malonne C 1 – Flawinne A 9

Malonne C: A. Van Geel (C2) 1 ; C. Delchambre (C6) 0 ; C. Decloux (C6) 0.

Flawinne A : F. Dohet (C0) 3 ; L. Boitequin (C2) 2 ; S. Dohet (C4) 3.

Vedrinamur D 4 – Gembloux C 6

Vedrinamur D : V. Dieudonné (C6R) 1 ; F. Bauwens (D0) 1 ; C. Laforge (D0) 1.

Gembloux C: I. Jacques (C6) 3 ; M.a. Evrard (C6) 2 ; M. Van Zuylen-Van Nyevelt (D2) 1.

Vedrinamur C 0 – Gembloux B 10

Forfait général de Vedrinamur C