17-13, 14-12, 17-4, 18-14

PROFONDEVILLE: Delveaux 13 (3x3), Didion 0, Lizin 6, Arnould 17, Bouillon 0, Flahaux 2, Gaux 3 (1x3), Bouchat 16 (2x3), Bernard 9

LOYERS: A.Ernoux 1, Bricq, Derochette 1, Gailly 8 (2x3), Gérard 2, Moeys 3 (1x3), Hubin 6, Frocheur 1, J.Ernoux 10, Dandois 8

Les Profondevilloises prennent le meilleur départ. Sous l'impulsion d'Arnould (7 points dans ce premier quart), les filles de Jordan Mouchart s'envolent à 10-2 forçant Jean-Jacques Jacobs à prendre un temps-mort. Avec une bombe de Gailly, les Rouges reviennent dans le coup à 12-10 mais les Mosanes gardent la tête dans ce premier quart ponctué par 17-13.

Dans le second quart, le score garde la même allure avec Profondeville bien en place défensivement et qui permet de trouver des solutions offensives. Sur un nouveau trois points de Gailly "par la planche", tout est encore possible au repos (31-25).

La reprise est à sens unique! Les Sharks reviennent avec le couteau sous la gorge et n'encaissent qu'un panier de plein jeu en 10 minutes (une bombe de Hubin). Intransigeantes en défense, les Bleues le sont aussi de l'autre côté du terrain. Le ballon circule très bien et les solutions sont là. Avec deux tirs primés de Fanny Bouchat, la barre psychologique des 10 points est atteinte. C'est 48-29 avant le dernier quart. Et celui-ci s'apparente à de la gestion. Loyers n'arrive pas à renverser la vapeur face à des Profondevilloises qui ne paniquent pas, qui gèrent leur avantage et en profitent pour revoir leurs gammes et travailler leurs systèmes. C'est la délivrance pour leur coach qui renoue avec la victoire et la manière. "On a trouvé des solutions offensives grâce à notre travail défensif, résume le mentor mosan, Jordan Mouchart. Les filles ont pris du plaisir à jouer sur le terrain et elles se sont battues les unes pour les autres. Moralement, ça fait du bien et j'espère que c'est le déclic!"