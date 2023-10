Les résultats du week-end en province de Namur (vidéo)

La seconde manche de la Tournée des Corridas se tient ce week-end à l'occasion de la Corrida d'Halloween, à Rochefort. Pas moins de 339 joggeurs sont de la partie. Le 5 kilomètres est remporté par Mathis Lange et Charline D'Orchymont. Sur la longue distance de 10 kilomètres, la victoire revient à Firmin Masset et Maureen Lecomte.

Au Jogging de Floreffe

Dans le cadre du Challenge des Vals et Châteaux, place au Jogging de Floreffe, organisé samedi après midi, sous une météo capricieuse. Cela n'empêche pas les 439 athlètes de répondre présents. Côté course, sur le petit parcours, Valentin Grégoire et Amélie Collin se montrent les plus efficaces. La plus longue distance de 10 kilomètres permet à Louis Delattre et Vicky Vanluyten d'ajouter une victoire de plus à leur palmarès.

La Course des Cithytrouilles à Thy-le-Château

Pas moins de 344 coureurs participent à la Course des CiTHYtrouilles, à Thy-le-Château. Si la victoire de Sacha Canini sur le 6,3 kilomètres est écrasante, c'est plus disputé chez les filles, où Géraldine Demoulin s'impose. Sur le 11 kilomètres, Esteban Erroyaux et Hilda Poelaert sont les plus rapides.

Trail de l'Orneau à Bossière

La météo maussade n'a pas empêché les 453 traileurs et marcheurs nordiques à participer à la 11e édition du Trail de l'Orneau, ce dimanche, à Bossière. Les frères El Matougui, Lahcen et Mourad, tout comme les deux copines d'entraînement, Hélène Dassy et Eléonore Rubbers, franchissent la ligne d'arrivée main dans la main. Sur le 33 kilomètres, la victoire revient à Jonathan Godfroid et Audrey De Moor.

Zombie Flo'Run

La Zombie Flo'Run réunit 203 concurrents sur une seule distance de 5,5 kilomètres. Côté résultats, Bastien Loncke devance Thomas Gillet et Simeon Hanot. Chez les filles, Marine Beaurir est la plus efficace, et décroche la victoire devant Stéphanie Binard et Maud Duval.