Avec la défaite 2-3 de Geel contre Vilvorde vendredi soir, le vainqueur de ce duel au sommet était assuré de finir le week-end à la première place. Et ce sont les Namuroises qui ont pris le meilleur, ce dimanche, au Dôme des Éburons. "Cela a été une fameuse empoignade, entre deux équipes qui ont vraiment très bien joué et varié leurs actions", confie Dominique Colin, encore une fois bien en peine de sortir du lot l’une ou l’autre de ses ouailles. Lui qui a pu utiliser toutes les possibilités de changements de son noyau, au fil de quatre sets très tendus. "J’ai quand même une pensée pour mes deux centrales, car elles ont cavalé sans arrêt et libéré nos ailières, qui ont toutes apporté leur contribution. À la passe, on a commencé avec Morgane, puis continué avec Léa Hubeaux, qui est ressortie pendant le 4e set. C’est évidemment un grand avantage, de pouvoir compter sur deux passeuses de qualité. En face, il y avait notamment une centrale monumentale et une grande ailière, qu’on a heureusement réussi à enfoncer un peu au service."

La première ramena les Limbourgeoises dans le parcours au 4e acte, via une série de services. "À 19-19, est survenue une interruption du jeu, pour un problème à la tablette. Hanna Henn, qui était rentrée pour Valérie El Houssine, a dû attendre cinq minutes avant de servir. Ce n’est évidemment jamais l’idéal. Mais elle a planté un ace, puis réussi un autre service gagnant, sur une faute adverse à l’attaque. Là, les jeunes visitées ont un peu craqué", explique le coach namurois, qui a enregistré le retour de blessure de Laure Wayembercg, avant celui de Pauline Rondiat cette semaine, pour préparer la venue de Michelbeke. Avec un statut de leader unique, désormais.