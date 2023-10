Arbitre:Dejemeppe.

Cartes jaunes:Francotte, Barzin, Sbaa, Richir, Mauléon

Buts: Tadjenant (1-0, 4e), Duchesne (1-1, 49e), Rigo (1-2, 51e), Déa. Bajraktari (2-2, 54e).

LOYERS: Salmon, Sbaa (76e Lampecco), Crevits, Dandoy, Colard, Dea. Bajraktari (87e Craps), Tadjenant (53e Seutin), Dél. Bajraktari, Richir, Mathy (67e Scaffidi), Mauléon.

SPY: Nicolas, Rhatay, Barzin (67e Gérodez), Ficheroulle, Verstraete, Hanicq, Duchesne, Rigo (6e Lescart), Y. Boujabout, Francotte (57e Lisman), Motte.

L’affaire se présente mal pour le leader. En effet, dès la 4e, la longue touche de Richir est déviée par Mauléon dans les pieds de Tadjenant qui trompe Nicolas de près. Il faut bien admettre que la défense jemeppoise a manqué de rigueur sur le coup. "Ce n’est pas bon du tout", s’exclame alors le coach Rudy Anciaux. Et l’ami Rudy de ne pas décolérer puisque la pression visitée s’intensifie. Colard de la tête et Deart Bajraktari manquent de précision. Les Écureuils laissent ensuite passer l’orage, Verstraete tirant au-dessus à la 19e. Mais moins de 60 secondes plus tard, Richir, seul face à Nicolas, galvaude en tirant à côté. À la 24e, le corner de Tadjenant est repoussé des poings par Nicolas et, sur la reconversion offensive rondement menée, Rigo a l’égalisation au bout du pied mais expédie… loin au-dessus. Peu après, la claquette de Nicolas sur corner de Tadjenant évite le 2-0 avant de voir le même homme butter sur Y. Boujabout juste avant la pause. "Il fallait tenir le 1-0 à la pause, concédait Rudy Anciaux. Nous n'étions pas bien entré dans la rencontre et nous avons souffert durant les 45 minutes initiales. Nous avions beaucoup de choses à corriger, notamment l’occupation sur le terrain."

Des Spirous métamorphosés à la reprise

Et à la reprise, c’est une équipe jemeppoise métamorphosée qui entame un second acte très disputé. À la 49e, l’envoi de Duchesne venu de derrière trompe la vigilance de Salmon qui encaisse là son premier but à domicile depuis l’entame du championnat. Et deux minutes plus tard, Verstraete repart en contre, sert Hanicq sur la gauche qui centre en retrait pour Rigo qui donne l’avance aux visiteurs. Mais le doute ne s’installe pas pour longemps chez les hommes de Jean-François Beguin puisque Mauléon sert Déart Bajraktari qui remet les pendules à l’heure.

À ce moment du match, la pièce peut tomber d’un côté comme de l’autre. Et Mauléon de la tête croit donner la victoire aux siens dans les arrêts de jeu mais le poteau en décide autrement.