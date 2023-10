Arbitre: Corbay.

Cartes jaunes: Lambrechts.

Cartes rouges: Jorand (2e jaune, 60e), Gaziaux (2e jaune, 86e).

Buts: Mangunza (1-0, pen. 7e), Michels (1-1, 14e), Catinus (2-1, 69e), Lambrechts (2-2, 89e).

AISCHE: Alves, Jorand, Choisez, Delooz (83e Gillard), Mangunza (63e Beersaerts), Catinus, Becquevort, Gécé (73e Lempereur), Joannes, Thirot, Galvez (78e Wauquaire).

CINEY: Monteleone, Devon, Lambrechts, Hanneuse (46e Bruckner), Fondaire, Bwangombo (76e Antoine), Otte, Boudjemaa (76e Arnauts), Claude, Michels (73e Despas).

La partie vient de se terminer et c’est la soupe à la grimace dans les deux camps. "Je ne suis pas content de mon équipe" (Manu Rousselle). "Je suis très fâché" (Jérôme Patris). Ce constat amer de la part des deux coaches est compréhensible, car chaque équipe n’a pas su profiter de ses moments forts. Aische avait pourtant fort bien commencé la partie. Après deux minutes, Mangunza filait vers le but… mais trébuchait sur le ballon. Il allait pourtant avoir l’occasion de se rattraper en convertissant un penalty suite à une faute de Hanneuse (1-0). On jouait la dixième minute et c’était déjà un premier tournant, quand Choisez ratait l’immanquable dans le petit rectangle. Au lieu de 2-0, c'est Ciney qui égalisait par Michels, sur une phase rocambolesque. Aische ne baissait pas les bras et Gaziaux intervenait sur la ligne, sur une reprise de Mangunza, alors que Moneleone s’envolait suite à un tir de Choisez.

Le niveau de jeu baissait et les imprécisions se multipliaient quand Mangunza était lancé en profondeur. Il dribblait le gardien, mais Michels sauvait une nouvelle fois sur la ligne. "On doit en planter au moins quatre en première mi-temps. Au lieu de ça, on prend un but de carnaval, car on est trop attentistes", pestait le T1 aischois. Ce qu’admettait son collègue cinacien. "C’est vrai qu’on s’en sort bien avec un nul après 45 minutes."

La deuxième mi-temps allait être plus équilibrée, mais les occasions moins nombreuses. Si Choisez loupait son face-à-face avec Monteleone dès la reprise, Ciney profitait de la moindre fenêtre de tir pour tenter un essai lointain, en profitant du vent favorable, mais sans réellement inquiéter Alves. Réduit à dix suite à l’exclusion sévère de Jorand, Aische reprenait pourtant l’avance grâce à Catinus (2-1).

Les Cinaciens ne profitaient pas vraiment de leur supériorité numérique et, paradoxalement, c’est quand ils se retrouvaient également à dix qu’ils égalisaient par Lambrechts, reprenant un ballon qui avait préalablement touché le poteau (2-2). "On aurait dû être plus entreprenants, surtout à 11 contre 10. Un point, ce n’est pas assez. Oui, on a eu une réaction à 2-1, mais quand on voit comment on encaisse le deuxième but…" Quant à Jérôme Patris: "On prend encore un but dans les derniers instants, alors qu’on doit toujours gagner ce match. Je suis déçu et même abattu. Il y a des manquements qu’on ne voyait pas en début de saison. On comp tait sortir de cette spirale et on se retrouve dans le ventre mou."