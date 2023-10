"Grand-Leez n’est pas mort"

Cartes jaunes: Romnée, Gilissen, Kindermans, Lorreyn.

Buts: Evrard (0-1, 13e), Kersten (1-1, 45e ; 2-1, 62e), Longin (2-2, 75e), Collin (3-2, 82e), Gasparoto (4-2, 89e).

ROCHEFORT: Barbier, Lorreyn, Compere (60e Capouet), C. Mahin (60e Collin), Brilot (83e Feye), Said, Micha, Romnée (70e Henrot), Gasparoto, Paquay, Kersten.

GRAND-LEEZ: Legrand, Grégoire, Fournier, Evrard (72e Van Bets), Kindermans, Brouir, Longin, Ligot, Gilissen, Francotte (35e Piret), Boreux (70e Ayika).

Dans une rencontre plaisante, avec juste M. Masset comme arbitre et pas d’assistants, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score dès la 13e par Evrard. Le jeu est équilibré, on se dirige vers la mi-temps quand les Rochefortois parviennent à égaliser par Kersten. En seconde période, juste après la demi-heure, les visités prennent les commandes du match. Kersten, encore lui, fait 2-1. Les Gembloutois ne veulent rien lâcher et réussissent à rétablir la parité à 15 minutes du terme: Longin se défait de son défenseur et d’une belle frappe marque le 2-2. À la 82e, Collin redonne l’avantage aux siens. Grand-Leez va dès lors jouer le tout pour le tout, mais Gasparoto tue le suspense en fin de match. Grand-Leez est à nouveau battu, mais le responsable sportif David Hérion se montre malgré tout satisfait de la réaction du groupe: "Nous avons fait une très bonne prestation face à cette belle équipe de Rochefort. On n’est pas mort !".

De son côté, Grégory Servais se montre soulagé: "Au-delà de la victoire, hyperimportante après notre récent 2 sur 12, on y a mis la manière, mon banc a fait le job, c’est tout bon, on reste dans la colonne de gauche". À noter, que le comité de Grand-Leez se réunira ce lundi soir, afin d’analyser les candidatures pour désigner le nouveau coach.