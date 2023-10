17-19, 13-24, 21-10, 14-22

PROFONDEVILLE: Degey 7, Delvaux 9 (1x3), Heraly 4, Garot 14 (1x3), Pochet 8, Guns 4, Balon Perin, Bastin 12, Mouchart 7 (1x3)

GEMBLOUX: Ponsard 6(2x3), Reconnu 21 (2x3), Carretta 3 (1x3), Vandewalle 12, D.Marchal 4, Y.Marchal 4, Beyne 6 (2x3), Deblire 10 (1x3), Saillez, Seki-Kandi 6, Mestrez, Piret 3.

Seuls en tête du classement, les Profondevillois pourtant à domicile sont dominés dans les premières minutes de jeu et le 5-14 indiqué par le marquoir à la 6e force le coach mosan Thomas Dustin à demander un premier temps mort. C'est aussi le moment choisit pour effectuer les premières rotations avec succès puisque l'équipe locale refait doucement son retard: 17-19 à la 10e.

Le match semble alors relancé mais à 19-21, les Couteliers vont s'enflammer et en à peine quatre minutes vont planter un 0-15 avec notamment quatre tirs primés(19-36). Les Sharks sont méconnaissables avec déjà 43 points encaissés pour ce qui était jusque-là la meilleure défense de la série avec 53 points concédés en moyenne: 30-43 à la 20e.

Comme attendu, les visités remontent sur le parquet avec un visage bien plus conquérant et alors que la réussite semble doucement tourner le dos aux Gembloutois, la rencontre prend une nouvelle tournure puisque de 40-51 à la 28e, Profondeville égalise à 51-51 puis 51-53 à la demi-heure.

Les efforts consentis pour refaire leur retard se payent à l'entame des dix dernières minutes ce qui permet aux visiteurs de se redonner un peu d'air(55-60 à la 33e puis 57-67 à la 37e). Les dernières minutes ne sont plus qu'une succession de fautes donnant lieu à de nombreux lancés francs qui ne changent plus rien à l'issue de ce derby: 65-75.

"C'est au mental que nous sommes allé chercher ce succès à la fois mérité et très important, commente le Gembloutois Dorian Marchal. Deux choses ont changé ces dernières semaines, d'un côté nous défendons mieux et nous sommes plus appliqués en attaque. A nous maintenant de faire preuve de plus de constance."

"On passe à côté du match c'est ainsi, il faut pouvoir le reconnaître sans pour autant diminuer les mérites de nos adversaires qui ont su profiter de nos faiblesses, admet le coach profondevillois Thomas Dustin. Rien n'est mal fait et on sait où nous avons failli".