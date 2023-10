Rhisnes 2 - Sauvenière 1

Les Rhisnois prennent un départ de choix en dénichant l’ouverture dès la 2e, sur un débordement de Gilsoul ponctué par Porcaro, après une reprise sur le piquet (1-0). Les "Wawas" mettent le nez à la fenêtre et inquiètent Lievens par Desmet et De Groote, qui place à côté du but vide. Les visités ne parviennent pas à se rassurer, malgré des essais de Suray. Les "Mauves" reprennent en force. Après une reprise de Porcaro sur le montant, Rihoux, de la tête sur corner, double les chiffres à la 62e. Les visiteurs relancent le suspense à la 85e, par Bernadada, tandis que Lievens, blessé, est remplacé par Pairoux.

"Après avoir ouvert rapidement le score, on devait tuer le match et se libérer en première période, commentait Thomas Nélis. Nous avons tremblé une bonne heure, avant de doubler la mise. Et rebelote en fin de match, avec la blessure de mon gardien. Avec la tranche en poche, nous avons réalisé notre premier objectif. J’observe néanmoins que le tour final ne nous a jamais réussi, ayant échoué deux fois de suite. Aussi, on pense au titre, d’autant qu’aucune équipe ne sort du lot. Le chemin le plus court et le plus direct pour rejoindre la P1 passe par la première place au bout du compte."

Les "Wawas" ont donné une sérieuse réplique à leurs hôtes. "Rhisnes n’est pas premier par hasard et la différence de qualité a fait la différence, témoignait Sidi Oudaa. Je suis très fier de mes gars, qui ont proposé du beau jeu. À ce titre, la défaite est positive."

Aische B 2 – Ligny 3

Les Lignards empoignent le match à bras-le-corps et mènent 0-2 via Drago (15e) et Paris, sur penaly (35e). Ils triplent leur avance à la 60e par Stevens. À la faveur d’un penalty transformé par Legros à la 75e, les Hesbignons se relancent et reviennent dans le sillage de leurs invités à la 85e, par Owen Gilles. Leur va-tout sera vain.

Ohey 3 – Wépion 2

Grâce à un doublé de Leruth, dont un penalty converti à 30e, les Namurois prennent un départ de choix. Après la pause, les Oheytois renversent la donne, mais doivent attendre la 70e pour scorer par Depas. Dejasse égalise, avant que Depas n’arrache la victoire à la 89e (2-3).

FCO Namur 2-Eghezée 1

Les Namurois trouvent rapidement le chemin des filets et mènent 2-0 à la 8e, Salhi et Herbiniat ayant exploité des erreurs individuelles. À la 20e, Sabbe atténue l’écart. Le second time est équilibré, avec des occasions des deux côtés, mais le score reste acquis. "Une victoire collective et méritée", analysait Frank Meunier.

Petit-Waret 3 - Gesves 0

Dès la 3e, une frappe déviée de Colin déflore le score. Les Gesvois se rebiffent, mais se heurtent un excellent gardien. À la reprise, Petit-Waret s’applique, avec quatre défenseurs, à préserver son avance. Mieux, il double la mise par Labye (55e) et entérine la victoire à la 80e, par Vanderlinden. "Ce succès nous fait du bien pour remonter au classement", lâche Jean-Philippe Pierre.

Andenne 1 - Bossière 0

Face aux lanterniers les "Oursons" sont apparus empruntés, alors qu’ils luttaient pour la tranche. Ils ont réussi à s’imposer via un seul but, inscrit à la 65e par De Kleermacker. "Certes, nous loupons la tranche, mais mon but principal est de terminer champions", souffle Mayanga.

Jambes 1 - Naninne 2

Alors que les Jambois dominent, les Naninnois prennent l’avance sur un penalty converti par l’ex-Jambois Lajili. Les visités égalisent en vue du repos. Le but de la victoire tombe à la 80e, des pieds de Salihu. Les deux équipes terminent à dix.

Lustin 1 - Arquet 2

"Les jeunes Vedrinois ont donné une leçon d’engagement et méritent leur victoire", soulignait José Toyos.

Menés 0-1 à la 25e, par Frerrante, les Lustinois recollent au score à la 35e, via Thomas Delens. Les visiteurs entérinent leur victoire à la faveur d’un penalty (55e) marqué par Wauters. L’ultime forcing visité s’avère vain.

2 B

Gedinne 4 - Vencimont 1

Les "Mauves" démarrent pied au plancher et, après une frappe de Pisvin sur le poteau, Waldrant ouvre le score. Cinq minutes plus tard, Robinet double les chiffres. Dans la foulée, Dion relance le suspense. À la demi-heure, les "Oranges" héritent d’un penalty, mais Mathieu repousse le cuir. À l’heure, Waldrant place un nouveau heading victorieux et à la 88e, Safari, bien servi par M. Sohy, corse l’addition.

Mission accomplie pour les Gedinnois qui, en remportant le derby, s’offrent la première tranche. "On a rapidement mené 2-0, avant de relâcher la pression, analyse Olivier Cornet. On a eu du mal à développ er notre jeu. On n’était pas franchement à l’aise, permettant à nos voisins de revenir dans la rencontre. Après la pause, on est reparti sur de meilleures bases et nous avons aussi profité de notre supériorité numérique. Cette victoire était nécessaire avant un mois de novembre qui s’annonce explosif. On pourra aborder la deuxième tranche calmement. Pas question cependant de se reposer sur le gain de la première."

Dans le camp adverse, Fabian Zimmer analysait la prestation de ses joueurs. "On s’est retrouvé à dix après vingt minutes, suite à l’exclusion de Salmon. Après le but de Dion, on a eu l’opportunité d’égaliser, mais le gardien a repoussé le penalty de Dion. J’ai dû aussi composer sans Martinez." Et sans Meddouri, qui n’a pas été sélectionné. Deux solides défenseurs.

Pondrôme 4 - Bioul 0

Les "Verts" prennent l’ascendant et plantent deux buts via Bernier et Magis, avant la pause. Au retour des vestiaires, Hassani creuse l’écart et Tricnaux fixe les chiffres.

Malonne 2 - Havelange 2

Les "Verts" dirigent les échanges et, au quart d’heure, Hugo Quandt trompe le gardien visiteur. À la 26e, Lengelé double les chiffres.

Les Havelangeois haussent le ton à la reprise. Coene, sur coup franc, relance le suspense, avant d’arracher le partage sur penalty, à la 78e.

Petigny 2 - Assesse 1

Les "Leus" mettent la pression et Gjorgjijevski trouve l’ouverture à la 13e.

Les Assessois organisent la réplique et à la 75e, Huet rétablit la parité. Petigny met toutes voiles dehors et à la 83e, Sobry offre les trois points à ses couleurs.

Schaltin 5 - Surice 3

Les "Mauves" démarrent pied au plancher et Mullens trouve la faille dans la défense visiteuse. L. Simon signe alors un doublé, aux 13e et 14e. Juste avant le repos, Hardy réduit l’écart.

Les "Fromagers" relancent le suspense à la 62e, via Dubuc. Dans la foulée, Berny rétablit les distances, mais à la 70e, Hardy maintient le suspense. Simon consolide le succès des "Mauves" à la 77e.

Tarcienne 2 - Onhaye B 1

Dès la 3e, Porson, sur coup franc, trompe le gardien walhérois.

Peu après la pause, Paulus double la mise. Onhaye met toutes voiles dehors et Puche réduit l’écart à la 85e. "Nous avons fait le gros dos et les gars ont fait preuve d’une belle solidarité pour préserver les trois points", lance Michele Amadoro.

Pesche 2 - Haversin 2

Ce duel entre mal lotis s’est soldé par un partage. "Un match nul sur toute la ligne", lance Julien Marchal, le coach cinacien.

Les "Poires" commencent bien et mènent 2-0 sur des réalisations de Brasseur et Léonard. Haversin réagit via Lavis avant le repos.

Au second acte, le jeune Piraux arrache le partage, avant de trouver la latte à la 85e.

Profondeville 2 - Thy 2

M. Baelden débloque le marquoir. La réaction ne tarde pas et Bodart égalise. Avant le repos, De Bels replace les "Métallos" au commandement.

Les Mosans font le forcing à la reprise et Edebouw arrache le partage à la 84e.