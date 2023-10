Arbitre: Ponsar.

Cartes jaunes: Pessleux, Van Vyve, Roldan-Simon.

Buts: M. Delcourt (1-0, 10e), Soleil (1-1, 77e), Delvaux (1-2, 83e).

FLAVION: Unver, Bodart, Lamock, Mamona (88e Jadoul), Zingle (70e A. Delcourt), Deghorain, Cheront, M. Delcourt, Vanmackelberg (59e Goossens), Pessleux, Hendrick (85e Balle).

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Delvaux, Baudoin (46e Rouffignon), Farikou (46e Soleil), Delcorps (43e Dhyne), Lecomte, Cinier, Roldan-Simon (70e Bastien), Toussaint, Moors.

La première période est quasi à sens unique, avec des visités très présents dans les duels. Il ne faut attendre que dix minutes pour voir Cheront, sur corner, donner en retrait à M. Delcourt qui d’une superbe frappe croisée trompe Pignolet (1-0). À la 25e, M. Delcourt, encore lui, voit sa frappe stoppée à même la ligne. Les visités vont encore se procurer plusieurs opportunités avant la pause sans réussir à faire le break.

En seconde période, les Meutis remontent sur la pelouse avec de meilleures intentions, mais ce sont les visités qui pensent doubler la mise par A. Delcourt, à un quart d’heure du terme. Son tir finit sur la latte. Les visiteurs vont finalement profiter des nombreuses phases arrêtées pour revenir au score à la 77e par Soleil. Les Meutis finissent même par émerger à cinq minutes du terme par Delvaux qui, d’une frappe puissante, donne la victoire aux siens.

Flavion méritait mieux, comme le reconnaissait sportivement le joueur-entraîneur de Meux, Clément Moors: "On était absent en première mi-temps, Flavion m’a agréablement séduit. Si nous avions encaissé le deuxième, on ne serait jamais revenu, mon banc a été décisif."

Du côté visité, le coach Thomas Henin se montrait très déçu. "On a fait une grosse première mi-temps, on ne mérite pas de perdre, il y a beaucoup de positif à retenir". Ce que confirme Sven Hendrick: "On a gaspillé, mais on ne peut pas non plus prendre le 2e. On a fait un gros match, mais hélas cela n’a pas suffi."