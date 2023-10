Emines 2 – Flawinne 3

Ce match fut disputé de bout en bout, avec un score de 1-1 au repos, venu des pieds de Haubruge et de Marchal. Si Wick rendait l’avance aux visiteurs, quelques instants plus tard, Bombey égalisait (2-2). Le dernier mot revenait à Ory, qui scellait le sort des Bruyérois, évidemment très déçus.

Temploux 1 – Taviers 3

Si Van Mol ouvre rapidement la marque pour les visités, avant la pause, Taviers renverse la vapeur par Lefèvre (penalty) et Peres (1-2). Le début du second acte sourit aux visiteurs, qui creusent l’écart par Seny (1-3). La suite voit les "Aviateurs" nettement plus offensifs, mais qui ne peuvent alimenter la marque. Quant à Taviers, il subit le jeu.

En préface, le coach éghezéen, Sébastien De Molder, avait prévu un match piège. Il n’en fut rien, même si ses joueurs durent attendre le début de la seconde période pour prendre un avantage significatif (1-3). "Après, on a subi les échanges, car Temploux s’est montré beaucoup plus offensif. Ceci dit, on s’est procuré plusieurs opportunités pour tuer le match. Avec un bilan de 22/30, on peut être contents. Si on pouvait poursuivre de la sorte, ce serait exceptionnel. Dommage, les deux victoires données à Rhisnes et à Petit-Waret."

Dans camp temploutois, le coach Benjamin Mazy était évidemment déçu. "Je n’ai pas grand-chose à dire. Depuis le début, on n’a pas la chance avec nous et ce fut encore le cas ce dimanche. À 2-0, les dés étaient déjà jetés."

Bois-Villers 2 – Jambes 0

Les visités, où plusieurs absences sont à signaler, pensent déflorer la marque mais Legardeur ne peut transformer un penalty. Après un sermon de leur coach Fredéric Gillard durant la pause, les Profondevillois se montrent plus volontaires et entérinent leur succès grâce aux réalisations de Simon et de Legardeur.

Spy B 5 - St-Germain 2

"Ce succès est amplement mérité, car on a également raté beaucoup d’occasions", confie le coach visité, Jean-Jacques Baleau. Pourtant, au repos, tout n’était pas dit avec le 1-1 signé Evrard et Schor.

Dès la reprise, Guillaume mettait les Eghezéens aux commandes (1-2). Par la suite, Spy repartait de l’avant et renversait la donne via Barry, Maxime Mignon, Seron (penalty) et Davin.

Gd-Leez B 1 - Boninne 3

Dès la minute initiale, Léocata signait le 0-1 sur coup franc. Avant la pause, Delooz égalisait sur penalty. Mécontent, le coach visité opérait des changements. Ses joueurs se présentaient à deux reprises devant le portier namurois, sans succès. Boninne ne demandait pas son reste et scorait à deux reprises via Léocata et Meunier.

Sclayn 2 - Rhisnes B 1

Sclayn ouvrait rapidement la marque par Torres (1-0, 7e). Et on restait à ce niveau durant de longues minutes. En effet, si Maleve égalisait à la 70e, deux minutes après, Doupagne entérinait le succès étriqué des Mosans.

Leuze 3 - Petit-Waret 0

Vu l’absence d’un arbitre, ce match était dirigé par un membre de la délégation visiteuse. "Dans l’ensemble, il n’a pas mal arbitré, reconnaît le mentor leuzois, Gaël Masson. Mais, à certains moments, il a donné des coups de sifflets qui nous étaient défavorables."

Leuze devait attendre l’approche de la pause pour inscrire un premier but par Pierrard (1-0, 44). Dès la 46e, la messe était quasiment dite avec la réalisation de Tallier (2-0). Si Petit-Waret manquait de peu le 2-1, il fallait attendre la 90e pour voir Albert soulager son équipe (3-0).

Malonne B 3 - Loyers B 4

Avalanche de buts à Malonne, au terme d’un match équilibré et serré de bout en bout, avec dans les derniers instant, le but victorieux d’André. Evolution du score: Henry (0-1), Fontaine (1-1), Depas (2-1), Nguea (2-2), Hontoir (3-2), Nguea (3-3) et André (3-4).

3 B

Miécret 1 - Faulx 2

Miécret a du mal à rentrer dans le match et Faulx ouvre logiquement le score dès la 15e, par Jassogne. Soufnenguel double la mise sur penalty, à la 35e. Au retour des vestiaires, les visités reviennent avec de meilleures intentions et prennent l’ascendant. ll faut pourtant attendre la 85e pour que Belibi Akamsse réduise l’écart sur penalty. Miécret pousse pour égaliser, mais le score ne bouge pas.

Au plus grand regret de Patrick Dewilde. "Nous n’avons pas été bons en première mi-temps. La seconde était bien meilleure, mais même en jouant à 5 ou à 6 devant, nous n’avons pas réussi à être réellement dangereux. C’est dommage, car la victoire nous aurait permis de recoller sur nos concurrents. On devra montrer un autre visage la semaine prochaine."

Du côté de Faulx, David Badoux savoure cette première victoire. "Elle fait du bien ! On a bien travaillé en bloc et nos 30 premières minutes étaient de qualité. À la mi-temps, j’ai du faire deux changements devant et on a eu du mal à garder le ballon après ça. Nous avons un peu paniqué en fin de rencontre, quand Miécret a réduit l’écart, mais on a tenu. C’est de bon augure. Rien n’est fait, mais nous devons continuer sur cette voie."

Assesse 2 – Bièvre 6

Bièvre a l’ascendant et Collette ouvre logiquement le score à la 28e. Jacquemart fait 0-2 à la 41e, mais Piedbœuf réduit l’écart sur corner, dans la foulée. La seconde période est à l’image de la première. Jacquemart fait 1-3 à la 58e et achève son triplé huit minutes plus tard. Simon fait 2-4, mais ça ne suffit pas car Mayanga et Joosens creusent encore plus l’écart, dans le dernier quart d’heure.

Beauraing 1 – Lustin 1

La première demi-heure est lustinoise. Brichard fait 0-1 à la 18e. Beauraing réagit et égalise avant la mi-temps, sur un auto-but de Cwiklinski. Le second acte est équilibré. Beauraing se crée plusieurs occasions, mais manque de réalisme. Lustin a un face-à-face dans le temps additionnel, mais la balle ne finit pas au fond des filets.

Dinant 6 – Ciney B 1

Polomé ouvre le marquoir dès la 5e. les Cinaciens n’abandonnent pas et égalisent à la 22e, par Godefroid. Santos Silva fait 2-1 à la 27e, puis creuse l’écart à la 35e. Dès la reprise, Bourtembourg fait le break sur penalty, puis enfonce le clou à la 75e. Bourtembourg s’offre un triplé dans le temps additionnel.

Rienne 3 - Anseremme 4

Rienne fait un bon début de match, à l’instar d’Anseremme. Chayot fait 1-0 à la 28e. Anseremme réagit et Meyfroid égalise sur penalty, puis donne l’avantage aux siens dans les cinq dernières minutes avant la mi-temps. Romainville fait 1-3 juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Rienne n’a pas dit son dernier mot. Cependant, Bah creuse l’écart à la 69e. Rienne fait 2-4 sur un auto-but, puis pousse, mais manque de réalisme. Massinon fat 3-4 sur penalty dans le temps additionnel.

Sinsin 0 - Condrusien 4

Les Condrusiens ont l’ascendant sur une "équipe de cirque", selon le coach visité Fabrice Mathieu. Pourtant, le score n’est que 0-1 à la mi-temps, par Elliott Vestens.

En seconde période, Vestens s’offre un doublé à la 63e. Ibraimi fait 0-3 à la 69e, puis les visités font 0-4 sur un auto-but en fin de match.

Houyet 5 – Natoye 0

Les deux équipes proposent du beau football, Houyet domine et ouvre le score à la 35e par Manniette, Ivaldi double la mise à la 39e. Après la pause, Houyet continue sur sa lancée, Pierret fait le break à la 76e. Jacques enfonce le clou à la 80e, puis à la 86e.

Naninne 1 – Achêne 2

Naninne est dans le dur en première mi-temps. Pairoux fait logiquement 0-1 juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les Naninnois changent de mentalité. Pourtant, Mercier fait 0-2 à la 60e. Wintquin réduit l’écart dans la foulée. Naninne pousse pour égaliser, mais le score ne bouge pas.

3 C

Ligny B 2 - Flavion B 1

Dans un match plutôt dominé par Flavion, Lucas Debock fait 1-0 en première partie, avant qu’un penalty tiré par Collinet ne ramène l’équilibre. Une reprise de coup franc offre à Debock l’occasion de mettre un doublé et de plier le match à la 87e. "Sans bien jouer, on prend les trois points", commente le T1 lignard, Frédéric Frate.

Lesve-Arbre 3 - Auvelais 2

Pourtant en tête à la mi-temps (1-2), Auvelais est rattrapé en deuxième période après un penalty concrétisé par Dubassin (56e) et un but de Jeanmart (65e). "On a été nul, extra-nul. C’est mérité", commente Albanese, T1 Sambrien.

Nismes B 2 - Biesme B 1

Selim Ouichène ouvre le score à la 18e (1-0), avant de fournir l’assist à Théo Libert moins de dix minutes plus tard (2-0). Amaury Bourdon réduit l’écart à la 40e (2-1). "Un match difficile, avouait Didier Van Hese, le coach nismois. On a bien géré la 2e mi-temps, mais on en rate encore beaucoup."

Moustier 1 - Philippeville 0

L’équilibre a régné, dans cette rencontre importante. Après une première mi-temps vierge au tableau, c’est Mike Charue qui inscrivait le seul but de la rencontre, à la 70e, sur une phase arrêtée répétée à l’entraînement.

"Ça pouvait tomber d’un côté comme de l’autre à tout moment", rappelle le coach sambrien Jérôme Deraedt.

Devant un public présent en quantité (200), le premier ballon au fond du goal étit pour le visiteur, mais le bras du juge de ligne se levait pour un hors-jeu. Une décision avec laquelle le T1 n’est pas d’accord. "Il n’y avait pas hors-jeu et cela aurait pu être le tournant du match". Le réel tournant a été pour ses adversaires, à la 70e, avec une phase arrêtée mise au fond des filets par Mike Charue. "On a ensuite fait le gros dos, surtout après le carton rouge de Deschryver à la 80e, précisait le T1 victorieux. Au niveau du physique, je pense qu’on était au-dessus en fin de rencontre. Même à dix, on était plus frais. Mais à Philippeville, c’est un vrai groupe, on a joué contre une belle équipe."

"Pas vraiment mis en difficulté par Moustier, assure le mentor des visiteurs. On a encore raté une occasion en fin de match."

Surice B 2 - Jemeppe 4

Un mauvais début de match de la part des Suriçois permet à Yilmaz (0-1) et à Groux (0-2) de prendre un net avantage d’entrée de jeu. Il est réduit à la 43e par Renard (1-2). En deuxième période, Jemeppe plie le match via Cao à la 57e, puis Legrain à la 63e (1-4). Nicaise sauve les meubles à la 71e pour le 2-4 final. "On a des regrets, car on a quand même inscrit des buts, mais Jemeppe était trop fort", indique Frédéric Pierson.

Denée 1 - J. Tamines B 2

Désavantagés par le dénivelé du terrain denéen, les Sambriens encaissent en premier après 9 minutes, sur une phase arrêtée de Lefranc (1-0). Mais ils recollent vite au score avec Luzolo (1-1) à la 16e. Moretti offre l’avantage aux visiteurs à la 39e. "Une victoire méritée et logique, indiquait Loris Passiflora, le T1 de Tamines. Ils ont poussé et poussé, mais on a fait le gros dos pour assurer les trois points."

Florennes 1 - Pesche B 0

C’est une faute de main qui a décidé de l’issue du match, offrant ainsi un penalty concrétisé par Diez à la 62e. "Un match équilibré, ça aurait pu tomber des deux côtés ", commentait Audric Haumont, T1 Peschelot.

Et. Tamines 0 – Somzée 5

Victoire facile pour Somzée qui profite d’un 3e match sans pour Tamines (qui a fini à 9), avec Belle (18e), Houssonloge (30e, 72e, 80e) et Aynan (82e). "Difficile de faire mieux avec cinq blessés dans l’équipe", déplorait Lo Manto, T1 taminois.