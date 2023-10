Éghezée B 3 - Han 2

Les Hesbignons, déforcés, ont eu à batailler avec une belle formation visiteuse, qui ne leur a pas laissé beaucoup d’espaces au premier acte, le score restant vierge jusqu’à la pause. Dès la 58e, Anzolo trouvait enfin la faille, bientôt suivi par Kone six minutes plus tard. Les Sang et Marine se sont relâchés et les Ayets en ont profité pour revenir par Boudart, sur penalty, et Deom, sur coup franc. Le but de Dave, dans le money time, valait son pesant d’or, octroyant la tranche aux hommes de Mathieu Roland.

Le staff des Hesbignons est donc passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Après avoir mené 2-0, les gars d’Éghezée ont vu les "Grottis" revenir au score à dix minutes du terme. Avant le but salvateur de Jérémy Dave. À la plus grande joie de son coach. "Nous nous sommes fait peur jusqu’au bout, soufflait ce dernier. Notre adversaire méritait certainement le nul." En attendant, avec son partage à Boninne, Wartet ne pouvait nourrir que des regrets. "Nous avons réalisé une mauvaise seconde période, qui nous a coûté cher", regrettait le mentor des Wartetis, David Truant dont l’équipe était distancée uniquement à la différence de buts. Pas évident pour les "Dolomiens", de se remobiliser après cette déception. Celle-ci était moindre dans le camp leuzois, troisième formation en tête, mais moins bien nantie au goal-average.

Boninne B 2 – Wartet 2

On attendait un derby disputé et animé et ce fut le cas, avec un exclu de chaque côté, en fin de partie. Les "Dolomiens" semblaient avoir réalisé le plus dur en creusant un écart de deux buts à la mi-temps, des œuvres de Kinet et Dubois. La reprise fut moins souriante pour les hommes de David Truant, qui voyaient les voisins rétablir la parité par Toussaint et Heynen.

Méan 3 - Fernelmont B 2

Les visiteurs sont distancés sur une rose de Becker, l’homme pourtant à surveiller. L’égalisation d’Ajhrourh leur rend espoir. Un doublé de Becker sème le doute dans les esprits des Coalisés. Le but de Campine vient un peu tard. Même si, après celui-ci, les visiteurs loupent l’égalisation.

Yvoir 3 - Ohey B 0

Les Mosans ont remporté méritoirement trois nouveaux points à domicile. À la 22e, Mahy avait montré la voie à suivre. Sottile, à la 50e, et le même Mahy à la 70e confortaient le succès des hommes de Diego Guerreiro.

Floreffe B 0 - Leuze B 4

Les Sambriens ont livré une bonne première période. Les visiteurs menaient à la 42e, via Lambermont, un peu contre le cours du jeu. Les protégés de Benoît Plomteux assuraient les trois points après la pause, grâce à des buts de Vanclève et un doublé de Lambermont.

Andoy 2 - Bonneville 4

Le marquoir indique 1-1 à la mi-temps. Maketa pour les "Autoroutiers" et Étienne pour les "Orangés" avaient été les artilleurs. Les Andennais touchaient encore la latte par Licour, puis loupaient un penalty via Oger. Sans conséquence pour les hommes de Grégory Licour, qui faisaient la différence au second acte. Après un but de Frédérick et la réplique du Namurois Haloui sur penalty, Depaye et W. Belsil offraient la victoire aux visiteurs.

Wépion 4 - Profondeville 0

Les "Fraisiers" ont remporté le derby mosan sans forcer. Dès la 4e, Massin trouvait l’ouverture. Un peu avant la pause, Bondo doublait la mise. Memeti, sur penalty, et à nouveau Massin assuraient un succès rarement contesté.

Gesves B 1 - Andenne B 3

Le succès des "Oursons" s’était dessiné dès la 6e, avec l’ouverture du score par El Khider. À la 20e, le visité Jacobs rendait espoir aux siens. Robert et Delgeyr, à trois minutes du terme, assuraient trois nouveaux points aux "Oursons".

4 B

Flawinne B 0-Floreffe 2

Les "Gozettis" sont les premiers dangereux, sur un coup franc de Filée à la 8e. La réplique de Vanderwauwen est bien plus dangereuse, mais file à côté du but de Philippot. Le même Vanderwauwen, en position litigieuse, ouvre la marque à la 44e, au grand dam des Namurois. Philippot sort encore deux belles possibilités de Vanderwauwen, avant que Lemoine n’oblige Debroux à se coucher. La balance penche finalement pour les visiteurs, via un penalty de Nicolay.

Jérémy Jacques, le coach des "Gozettis", regrettait surtout la validation du premier but des "Bleus", hors-jeu, selon lui. "Nous encaissons sur un but litigieux. Nous avions bien joué le coup jusque-là. Nous sommes restés à portée jusqu’à ce penalty en fin de partie." Frédéric Delcommene était plus serein du côté floreffois. "Nous aurions pu plier le match avant, mais il reste pas mal de déchets quant à la concrétisation. À nous de travailler cela. 6/6 après deux matchs compliqués, ce n’est pas si mal."

Sauvenière B 11 - Lesve-Arbre B 2

Les Coalisés, après les deux buts d’ouverture de Piengeon et Ouhajjou, vont contester cette avance via Bournonville. Ouhajjou et Piengeon vont ensuite sévir, avant un but de Raimondi. Winand (2), Laurant, Renier et Theizen vont totaliser, avant que Trinaux ne tempère le score.

Falis.-Ais. 2 - St-Gérard 4

Les Fusionnés donnent une bonne réplique, en première période, aux Brognois. Ces derniers rentrent aux vestiaires avec une avance de deux buts, signés Martinez et Defoy. Joeghmans réduit les distances. À la 67e, Defoy fait le break. Joeghmans conteste cette avance. Le troisième but de Defoy assure la tranche aux troupes de Marcel Picavet.

Auvelais 0 - Temploux 7

Les "Aviateurs" continuent leur belle série en s’imposant en terre sambrienne. L’écart de deux buts à la mi-temps était l’œuvre de Mathieu et Nazé. Les visités vont s’écrouler sous les coups de boutoirs de Mathieu (2), Corlier, Dury et d’un auto-but.

Onoz 2 - Mazy 6

Le Standario, bien organisé, contrecarre les tentatives des "Marbriers" dans un premier temps. Van Tielen, Blijckaert et Lambert vont malgré tout actionner le marquoir avant le café. Dussart aggrave l’écart à la 63e. Un coup franc de Maufroid rend de l’intérêt au duel. Mignolet et Dussart annihilent tout espoir de retour. À la 88e, Kouba, sur penalty, fixe les chiffres.

Jemeppe B 0 - Ham B 2

C’est un but un peu "gag" qui met les Hannetons devant à la 17e, par Vandamme. La reprise est tout aussi incertaine. À la 71e, Arnaud Debruxelles creuse un écart définitif et permet aux joueurs de Patrick Catrain de s’imposer.

Taviers 1 - Salzinnes 3

Les Taviétois avaient pourtant bien démarré cette rencontre en trouvant l’ouverture dès la 11e, via Michaux. Un avantage de courte durée, l’égalisation tombant des pieds de Platof deux minutes plus tard. Après un but visité annulé, Mfouapon met les Namurois devant. Ces derniers vont gérer leur avance et même assurer un nouveau succès via Mathelart. Les visités ont aussi loupé un penalty.

Emines 2 - Moustier B 2

Dès la 1re minute, Kips met les "Rouges" devant. Les "Zèbres" ne désarment pas et Dejaiffe reprend un corner pour égaliser. Le but de Dewalque remet les Bruyérois aux commandes. Les Sambriens égalisent par Cattin à la 80e.

"Le match pouvait basculer d’un côté ou l’autre", reconnaît le T1 éminois, Louis Marchal. "Ce fut un match plaisant et fair-play", reconnaissait le T2 moustiérois Alain Nonnweiler.

4 C

Philippeville B 0-Hastière 4

Contrairement à ce que le score pourrait laisser croire, les Etoilés ont débuté la rencontre en posant pas mal de problèmes aux Mosans. Cette bonne entame va être gâchée par trois erreurs individuelles qui vont permettre au leader de se confectionner une avance confortable avant la mi-temps, ayant été sans pitié à la conclusion par Sternon à la 14e, De Rycke à la 26e et J. Rullaert à la minute suivante. Même scénario à la reprise avec la même sentence pour les hommes de Remy Liessens qui auraient mérité de sauver l’honneur. Les visiteurs n’ont plus inscrit qu’un but à la 64e via M. Rullaert

Olloy 2 – Onoz B 9

Nouveau carton plein pour les hommes de Patrick Gangi face à de courageux ollégiens. Fersini et Tudisca avaient ouvert le bal après cinq minutes. Thirion réduisait bien l’écart avant que la machine visiteuse par Fersini (2), Ilardo Tudisca et Revillod ne se mette en branle. Husson atténuait les chiffres avant les citrons. Au second acte, Revillod sur penalty et Fersini aggravaient la note.

Bioul B 3 – Treignes 1

Les Sang et Or avaient rencontré une belle résistance chez les visiteurs après 45 minutes de jeu. Ceux-ci tenaient fermement le partage à la pause. Au but de Bouvier à la 27e, Collin avait répliqué trois minutes plus tard. Les protégés de Doryan Lessire allaient faire la différence après le café. Steenbergs à la 56e et Dutronc à la 61e creusaient un écart définitif et signaient le second succès de rang des gars du Chérimont.

Ham 1 – Clermont 1

Les Balouches prenaient rapidement les commandes vu que Maes trouvait la cible dès la 2e minute. Les hommes de Frank Van Crutsen, malgré plusieurs possibilités, ne parvenaient pas à creuser l’écart comme malheureusement quelques fois ces derniers temps. La sauce tournait même au vinaigre dans les derniers instants quand les Verts de Sammy Delbart égalisaient, frustrant les Sambriens de trois points qu’ils revendiquaient.

St-Gérard B 1 – Anhée 7

Les Orangés n’ont laissé aucune chance aux Brognois qui les accueillaient ce dimanche après-midi. Un doublé rapide de Pochet les mettait rapidement sur les rails. Marckx réduisait le score à la demi-heure. Dubucq remettait une distance de deux buts à la 34e. Au retour des vestiaires, Limet (2), Beaufayt et Dubucq assuraient un net succès mosan.

Frontières 0 – Tarcienne B 1

Les troupes d’Alessio Di Padova continuent sur leur belle lancée en revenant avec la totalité de l’enjeu de leur difficile déplacement chez les Frontaliers. Le premier acte est assez équilibré avec des possibilités de part et d’autre sans pour autant actionner le marquoir. Le seul but de la rencontre sera inscrit à la 65e par Hayette sur penalty. Malgré le rush final des visités, les Mauves vont conserver trois précieux points.

S’il ne faisait quasi aucun doute que la première tranche allait tomber dans l’escarcelle hastiéroise, les yeux étaient braqués du côté de l’ES Frontières où le dauphin des troupes de Quentin Mathieu était en danger. Malgré des conditions difficiles et un adversaire coriace, les Mauves se sont imposés sur le plus petit écart. "Je m’attendais à des débats assez physiques et ce le fut même si tout est resté très fair-play, indique le T1 tarciennois, Alessio Di Padova. La pièce aurait pu tomber d’un côté ou l’autre. Je suis content de la victoire mais surtout de la solidarité du groupe quand les Frontaliers nous ont acculés en fin de match".

Sans chercher d’excuses, son homologue, Maurice Delobbe notait qu’il lui manquait sept éléments "Malgré tout, nous avons réalisé une bonne prestation. En dépit de la défaite, j’ai passé un bon dimanche avec ce match entre deux belles équipes avec un bon arbitrage et beaucoup de respect".

4 D

Han B 17 – Feschaux 0

"Le score est sans appel. Notre gardien n’a rien eu à faire et nous aurions pu encore marquer plus de goals. Cependant, il faut respecter cette équipe de Feschaux qui, malgré les circonstances, s’est montrée fair-play. Le match s’est déroulé dans une bonne atmosphère", souligne Cédric Georges. Les buteurs ont été Devresse (4), Bruyère (4), Chollot (3), Charlier, Braconnier, Samson, Griffé (2) et Deponthier.

Leignon 4 – Gedinne B 2

Belle victoire de l’équipe visitée, qui a pris l’avance à la 32e par Miler, avant de doubler la mise deux minutes plus tard, par Magis. Juste avant le repos, Gedinne réduisait la marque par Marchal. En seconde période, Leignon faisait le break sur penalty, par Magis. Pire relançait encore une fois Gedinne. En fin de match, Magis inscrivait son troisième but et assurait la victoire de ses couleurs.

Mesnil 1 - Pondrôme B 4

Les visités tiennent jusqu’à la 40e, puis encaissent un but de Collin. Ce même Collin inscrit deux autres buts, avant que Martinot ne réduise la marque. Duriau inscrit un quatrième but pour les visiteurs. Un succès mérité pour Pondrôme, comme le disait le coach visité, Corentin Pousseur. "Nous n’avons rien à revendiquer, car Pondrôme nous a été supérieur dans les duels et offensivement."

Haversin 0 - Pessoux 10

Les visiteurs se sont imposés facilement dans ce derby. "Palm a été exclu après huit minutes de jeu, mais nous étions déjà menés", disait l’ancien joueur de Pessoux, Philippe Leclercq, qui dirige Haversin. "Cette exclusion n’explique pas tout. Nous avons rencontré une belle équipe, qui a dominé et qui, à mon avis, jouera le tour final." Au repos, le score était de 0-3 avec des roses de K. Ansiaux, Miler et Quoilin. Pessoux a planté sept autres buts après le repos via Quoilin, Miler (2), Piot (2), K. Ansiaux et B.Ansiaux.

Dion 1 – Graide 0

Les visités ouvrent la marque via Charlier. Dion domine ensuite, mais sans trouver la faille. En seconde période, Graide tente de réagir, mais les visités résistent et gardent leur avance.

Sommenoise 1-Dinant 3

Les visiteurs trouvent la faille à la 7e, grâce à Prouvé. La Sommenoise équilibre les échanges et égalise avant la pause par Dewaele. En seconde période, Dinant prend l’ascendant et passe devant par Puche. Marlier fait le break à la 75e.

Dinantaise 2 - Schaltin 1

Les Schaltinois se créent une belle occasion, mais Leveque sauve les meubles. Les visités ouvrent la marque par Leyssens. Le score ne bouge plus jusqu’au repos. En début de seconde période, une approximation défensive permet à Schaltin de réduire la marque par Renier. Le leader pousse et arrache la victoire en fin de match, sur un penalty converti par Leyssens.

L’Union fait de nouveau la bonne affaire en s’isolant en haut du classement avec deux points d’avance sur Han B. "Notre victoire est, je pense, méritée", disait Olivier Hinne, à l’issue d’un match qui voit ses couleurs empocher la tranche. "Je suis content pour les gamins. Nous allons continuer à prendre match après match." En face, Pascal Fermine avait une réaction plus contrastée. "Dinant a imposé son jeu en première mi-temps. Heureusement, Dylan Leyssens n’a inscrit qu’un but, mais, honnêtement, cela pouvait être 2-0, voire plus. Nous sommes revenus avec envie et le match a été tout autre. Dinant a eu un penalty et a pris le dessus. Dommage. Mais on a retrouvé en partie Schaltin."