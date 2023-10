Arbitre: Touzghar.

Cartes jaunes: Virgo, Vermeulen, Petta.

Cartes rouges: Chamkha (54e, 2 c.j.), Tsongo (86e, 2 c.j.).

Buts: Belasfar (1-0, 6e ; 6-0, 77e), Debelic (2-0,13e ; 5-0, 63e), Maocha Soares (3-0, 37e), Nicaise (4-0, 38e ; 7-0, 90e).

FLÉNU: Salaris, Nicaise, Vermeulen, Maocha Soares, Belasfar, Lombardo, Ouzrouhene, Cheibaiki (62e Lanza), Arena (62e Demol), Belasfar, Debelic (64e Petta).

COUVIN-MARIEMBOURG: Ruth, Sauvet, Ghazi, Tsongo, Kabamba (82e Lanis), Chamkha, Molle (46e Metz), Nait-Seghir (46e Mungongo), Virgo, Scivoli, Tshimpamba (32e Lenoir).

"Nous n’avons pas existé !", c’est par ces mots que l’entraîneur fagnard Ronald Sagwou, résume la prestation de ses joueurs dans le Borinage. Le cauchemar commence tôt, dès la 6e minute. La première erreur défensive mariembourgeoise se paie cash et Belasfar en profite pour tromper Ruth. Rapidement, le deuxième goal tombe avec une nouvelle erreur dans l’arrière-garde fagnarde qui lance parfaitement Debelic qui plante sa première rose du jour. "Quelque chose n’allait pas donc je devais changer quelque chose, explique le T1 couvinois pour justifier le changement rapide de Tshimpamba, pour la première fois titulaire. Mais malgré cela, ce ne fut pas mieux." Preuve en est avec deux nouveaux "cadeaux" pour Flénu qui fixe le score à 4-0 au repos.

Rien ne va et rien ne s’arrange avec l’exclusion "stupide" de Chamkha "qui ne montre pas l’image d’un capitaine qui mène son équipe en se prenant une deuxième jaune." Le cauchemar se poursuit avec une défense encore plus ouverte. Belasfar et Debelic y vont chacun de leur doublé avant une deuxième exclusion. Tsongo y va trop fort avec son tacle et reçoit à son tour son deuxième carton jaune à cinq minutes du terme. Flénu n’en démord pas et Nicaise y va d’un troisième goal personnel à 90e pour offrir un très large succès à ses couleurs. "Quand j’analyse le comportement de certains, je me dis qu’il faudra un petit miracle pour décrocher quelque chose en D3", ponctue le coach mariembourgeois, très remonté sur ses joueurs.