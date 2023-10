24-28, 19-20, 14-30, 10-22.

CINEY: Husson 9(1x3), Balthazar A. 5, Malliar 3, De Petter 2, Tshiteya 16, Laroche, Jacques 6 (2x3), De Jaeghere 2, Gielen 10 (2x3), Henin, Wutukidi, Balthazar M 4.

ANVERS: Tallir 1, Veinot 17, Kediambiko 6 (1x3), Verlinden 3 (1x3), Sueing 21 (2x3), Willems 6 (1x3), Schoepen 7 (1x3), Rogiers 11, Mwema 7 (1x3), Bolton 21 (2x3).

Les Cinaciens entament parfaitement ce huitième de finale et prennent quatorze points d’avance sur deux shoots à mi-distance, profitant des ratés anversois. La Salle Joseph Laloux, bien remplie, vibre déjà et, la barrière de la crainte étant tombée, les hommes de Yohan Balthazar jouent sans complexe. Le coach condrusien n’hésite pas à prendre des risques pour mener la vie dure aux Giants – en jouant le trap sur les écrans, par exemple – et cela semble payer. Ciney conserve toujours son viatique de départ après six minutes (22-12). La différence physique se fait remarquer en fin de quart face aux rotations d’Anvers, Ciney coince devant tout en souffrant défensivement. Schoepen arpente la baseline pour monter au dunk, l’aide défensive se faisant attendre, puis le premier pas de Veinot fait très mal. Un tir à neuf mètres de Bolton sur le buzzer entérine un 2-16 des visiteurs (24-28). Loin d’être abattus, les Condrusiens se reprennent et gardent le contact avec Mwema et compagnie, qui enchaînent les actions spectaculaires. Sueing plante un énorme shoot sur Gielen mais le Carolo se venge de suite, tandis que Tshiteya, à l’aise, alimente le marquoir grâce à ses shoots mi-distance. Ciney regarde Anvers les yeux dans les yeux (34-37, reste 4’30). Les Bleus reviennent même à deux unités sur un nouveau 3 points de Gielen, forçant Ivica Skelin à bousculer ses joueurs lors d’un temps mort. À la mi-temps, tout reste possible (-5). "Malgré la différence physique et la vitesse d’exécution adverse, nous avons presque fait jeu égal. Nous avons essayé de pointer certaines situations pour gagner quelques ballons et nous avons joué sur nos forces, notamment l’intensité défensive, explique Yohan Balthazar, l’entraîneur condrusien. On a vraiment fâché le coach anversois, ce qui veut dire qu’on les a bien embêtés." Au sortir de la pause, les Giants remontent sur le parquet bien décidés à passer la vitesse supérieure. Ciney manque de fraîcheur et, malgré la réussite en périphérie de Grégoire Jacques, doit se résoudre à laisser filer les Anversois en deux temps (55-65 après 26 minutes, puis 57-78). Le trou est fait et les dix dernières minutes permettent à chacun de participer à la fête. Contre une D1, les amateurs de Ciney n’ont pas du tout été ridicules, faisant même douter les Anversois en première mi-temps. "C’est une belle récompense d’avoir eu le respect de cette équipe, réagit le coach cinacien. Nous avons craqué physiquement mais ce fut une belle fête pour tout le monde. Chacun ressort de la rencontre avec quelque chose, je suis très satisfait." Du côté des joueurs, Anthony Tshiteya a prouvé qu’il en avait sous la semelle, sortant une très grande première mi-temps au scoring: "Quand je monte sur le terrain, j’oublie qui il y a en face. Apparemment c’était mon jour, sourit-il. Je ne m’attendais à rien en débutant le match et j’ai commencé à y croire à la mi-temps. Nous étions en réussite et fluides offensivement, on a été à leur niveau. Nous pouvons être contents de ce que nous avons montré, même si nous lâchons peut-être trop vite prise quand physiquement c’est dur. Nous pouvons être fiers de notre parcours et continuons à évoluer. La coupe est derrière nous, on peut se tourner vers le championnat et, pourquoi pas, viser haut. Nous sommes capables de jouer les play-off. Si nous ne rêvons pas, ça ne sert à rien de jouer", conclut l’homme du match.