Arbitre: Gaillard.

Cartes jaunes: Baudoin, J.Dubois, Hosselet, Diskeuve, Nama.

Buts: Nama (1-0, 32e), Ansiaux (1-1, 62e et 1-2, 68e), Ferreira (1-3, pen. 86e et 1-4, 92e).

ANHÉE: Galand, Marchal, Hosselet, Ravet, Nama, Antoine (40e Kurbali), Camara, Étienne, Jacquet, (84e Weynant), J.Dubois (56e Beguin), V.Dubois.

BEAURAING: Delobbe, Colaux (45e Ferreira), H.Pirard (56e L.DeBecker), T. De Becker (48e Diskeuve), Ansiaux, Ronsijn, Suray, Minet, Baudoin (78e Fallon), C. Pirard, Broyer.

Les visiteurs n’ont déjà plus à tergiverser. "Nous ne sommes pas venus pour compter les étoiles." Le ton est donné, parents et supporters attendent la suite. Les jeunes visiteurs (1 U16, 2 U17 et 3 U18 ans) ne font aucun complexe. Mais tous les acteurs devraient poser ce jeu. Le terrain, en ce début de match, ressemble à une cour de récréation.

À Beauraing, ce n’est pas la bonne intention qui fait défaut, mais plutôt la précision. "Lorsqu’il n’y a pas de solution, on la glisse dans les angles morts", quémande Maître Toupet.

Alors qu’Anhée peine à trouver la profondeur, Nama s’infiltre, évite Delobbe et place au fond (1-0). Le match repart sur le même tempo. C’est-à-dire sans grandes envolées. Anhée cherche à tuer le match et Beauraing à revenir au score. Ce qu’il va réussir, en y mettant toute la gomme.

Sur un contre rondement mené, Ansiaux se retrouve idéalement placé et ne loupe pas l’aubaine (1-1). Pour Anhée, c’est le coup de massue. À la 67e, rebelote, avec les mêmes, et la tendance change de camp (1-2).

Et les gars du coin ne donnent pas l’impression de pouvoir renverser le cours des événements: mauvaises passes et manque de jugeote.

Alessandro Ferreira, en réserve de luxe, va enfoncer le clou jusqu’au collet. Sur penalty, (1-3), puis sur une ultime offensive famennoise.

"On prétendait que nous jouions bien. Mais sans avoir de bol. Aujourd’hui, vous pouvez l’écrire sans retenue."